Acceso por San Andrés: instan al Poder Ejecutivo a que repare el ingreso sur a la Capital

La urgente reparación, acondicionamiento y la puesta en valor del Acceso Sur a San Miguel de Tucumán, particularmente en la zona de San Andrés, en el cruce de la ruta nacional N° 9 con la ruta provincial N° 306, fue solicitada por la oposición al Poder Ejecutivo (PE).
La propuesta para instar a la Provincia a que tome cartas en el asunto fue presentada por el legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán), para que las obras y acciones a ejecutarse contemplen, como mínimo, la reparación integral de la calzada, la recomposición de banquinas, la mejora de la señalización horizontal y vertical, la adecuación de las condiciones de seguridad vial, la ordenación del tránsito y toda otra intervención necesaria para garantizar una circulación segura y fluida en dicho sector.
“El sector se encuentra en una situación crítica de abandono y deterioro. Esta realidad quedó profundizada luego de que dejara de ejecutarse la ‘Autopista a las Termas de Río Hondo’, cuya paralización dejó inconclusas soluciones necesarias y mantuvo un esquema de circulación precario, caótico e inseguro”, fundamentó.