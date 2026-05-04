Acceso por San Andrés: instan al Poder Ejecutivo a que repare el ingreso sur a la Capital

La propuesta para instar a la Provincia a que tome cartas en el asunto fue presentada por el legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán), para que las obras y acciones a ejecutarse contemplen, como mínimo, la reparación integral de la calzada, la recomposición de banquinas, la mejora de la señalización horizontal y vertical, la adecuación de las condiciones de seguridad vial, la ordenación del tránsito y toda otra intervención necesaria para garantizar una circulación segura y fluida en dicho sector.