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Acceso por San Andrés: instan al Poder Ejecutivo a que repare el ingreso sur a la Capital

La propuesta fue presentada por el legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán).

El legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán) El legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán)
04 Mayo 2026

La urgente reparación, acondicionamiento y la puesta en valor del Acceso Sur a San Miguel de Tucumán, particularmente en la zona de San Andrés, en el cruce de la ruta nacional N° 9 con la ruta provincial N° 306, fue solicitada por la oposición al Poder Ejecutivo (PE).

La propuesta para instar a la Provincia a que tome cartas en el asunto fue presentada por el legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán), para que las obras y acciones a ejecutarse contemplen, como mínimo, la reparación integral de la calzada, la recomposición de banquinas, la mejora de la señalización horizontal y vertical, la adecuación de las condiciones de seguridad vial, la ordenación del tránsito y toda otra intervención necesaria para garantizar una circulación segura y fluida en dicho sector.

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“El sector se encuentra en una situación crítica de abandono y deterioro. Esta realidad quedó profundizada luego de que dejara de ejecutarse la ‘Autopista a las Termas de Río Hondo’, cuya paralización dejó inconclusas soluciones necesarias y mantuvo un esquema de circulación precario, caótico e inseguro”, fundamentó.

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