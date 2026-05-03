El tiempo en Tucumán: se espera un domingo soleado y antes del inicio de una semana cálida

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

El pronóstico extendido del SMN sostiene que el lunes iniciaría una etapa de recuperación térmica que se extenderá hasta el jueves, con mínimas de 10 °C y máximas de 25 °C. La nubosidad será variable mientras que la humedad continuará siendo alta. El viernes podría ingresar un frente nuboso que llevaría la máxima a 21 °C. No se esperan nuevas precipitaciones.