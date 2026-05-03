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El tiempo en Tucumán: se espera un domingo soleado y antes del inicio de una semana cálida

La temperatura mínima fue de 12 °C. La nubosidad bajará con el paso de las horas. El pronóstico para la semana.

PASEAR. Las condiciones del tiempo permitirán disfrutar de actividades al aire libre en toda la provincia. PASEAR. Las condiciones del tiempo permitirán disfrutar de actividades al aire libre en toda la provincia. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán vivirá un domingo soleado con 23°C de máxima, marcando el inicio de una semana con temperaturas en ascenso que superarán los 30°C según el Servicio Meteorológico Nacional.
  • La jornada comenzó con una mínima de 12°C y alta humedad. El ingreso de una masa de aire cálido disipará la nubosidad, permitiendo actividades al aire libre tras un fin de semana largo.
  • Se prevé una ola de calor persistente hasta el jueves, con un breve alivio lluvioso el viernes. El impacto climático anticipa un retorno de altas temperaturas para la semana siguiente.
Resumen generado con IA

El fin de semana largo llegará a su fin en Tucumán con un domingo soleado y algo cálido, de acuerdo con el pronóstico del tiempo que anticipa una temperatura máxima de 22 °C. A partir de mañana la térmica se elevaría hasta los 25 °C. 

El domingo comenzó con el cielo mayormente despejado y con una nubosidad cercana al 30%. La humedad fue del 90% mientras que la temperatura mínima registrada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) fue de 12 °C. 

El cielo podría despejarse por completo durante la siesta y la temperatura subiría hasta los 22 °C de máxima, mientras que la humedad se mantendría por encima del 60%. Los vientos serán suaves del noreste. 

La nubosidad será aún más baja por la tarde y apenas sería del 15%, mientras que la temperatura iniciará su descenso luego de las 18.49, cuando está prevista la puesta del sol. La humedad volverá a subir desde el 60% al 80% en cuestión de horas.

Para el final del domingo el SMN anticipa cielo completamente despejado, con una temperatura promedio de 14 °C. La humedad rozará el 90% y los vientos soplarán suaves desde el noroeste. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

El pronóstico extendido del SMN sostiene que el lunes iniciaría una etapa de recuperación térmica que se extenderá hasta el jueves, con mínimas de 10 °C y máximas de 25 °C. La nubosidad será variable mientras que la humedad continuará siendo alta. El viernes podría ingresar un frente nuboso que llevaría la máxima a 21 °C. No se esperan nuevas precipitaciones. 

El fin de semana terminaría el domingo, con una jornada algo más inestable, con el incremento de la nubosidad y una máxima de alrededor de los 23 °C. 

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