Reforma laboral: el Gobierno logró otro fallo clave y desplazan a la Justicia del Trabajo

Un nuevo revés judicial sufrió este martes la estrategia de la Confederación General del Trabajo (CGT) para frenar la reforma laboral. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que la causa iniciada por la central obrera contra el Estado Nacional por la constitucionalidad de la ley aprobada por el Congreso deberá tramitar en ese fuero y no en la Justicia Nacional del Trabajo.