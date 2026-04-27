Recuerdos fotográficos: la esquina de San Martín y Muñecas, entre los 60 y los 80

Los carteles indican comercios y actividades sobre los que el tiempo ha sido implacable. La joyería Solmar, ubicada donde hoy hay una sucursal bancaria, llegó hasta mediados de los 70; la tienda La Chicago, en la esquina noreste, que reemplazó a la antigua Casa Voss, estuvo desde 1948 hasta 1990. Hoy se encuentra allí el comercio de ropa Macowens. Al costado se ve el cartel de Academias Pitman, donde se enseñaba taquigrafía y dactilografía y que fueron trasladadas a 25 de Mayo y Mendoza hasta su cierre a comienzos de los 90.