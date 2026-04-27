Recuerdos fotográficos: la esquina de San Martín y Muñecas, entre los 60 y los 80
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
La esquina de calles San Martín y Muñecas, eje del movimiento comercial capitalino, ha ido registrado cambios sustanciales a lo largo de las épocas.
En la imagen de los años 60, publicada en “Una memoria de la ciudad entrañable”, de LA GACETA (2019) se observan algunos exponentes de la antigua arquitectura, como el edificio de la ex Caja Nacional de Ahorro y Seguro, en cuya planta baja estaba la tienda Wonder, que en 1979 fue reemplazado por el inmueble de la Aduana.
Los carteles indican comercios y actividades sobre los que el tiempo ha sido implacable. La joyería Solmar, ubicada donde hoy hay una sucursal bancaria, llegó hasta mediados de los 70; la tienda La Chicago, en la esquina noreste, que reemplazó a la antigua Casa Voss, estuvo desde 1948 hasta 1990. Hoy se encuentra allí el comercio de ropa Macowens. Al costado se ve el cartel de Academias Pitman, donde se enseñaba taquigrafía y dactilografía y que fueron trasladadas a 25 de Mayo y Mendoza hasta su cierre a comienzos de los 90.
En el fondo de la imagen, a mitad de la calzada, se ve un ómnibus de la Línea 4, que en esos tiempos -hasta mediados de los 70, cuando fue peatonalizada por pocos meses- atravesaban el centro hacia el Oeste, como hoy lo hacen por calle Córdoba.
En la segunda imagen, nocturna, se aprecian los carteles de la tienda de sombreros 5555 y de la casa de ropa Muñoz, que años después se trasladaría a Mendoza y 25.
En la tercera imagen, además de los carteles de 5555 y Expo Centro, se aprecia el de El Condado, bar emblemático de los 70.