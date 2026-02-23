Cómo es la paradisíaca isla de Shakira en Las Bahamas que está a la venta
¿Cómo es el refugio secreto que la barranquillera mantuvo oculto por 20 años? Con 263 hectáreas de naturaleza pura y acceso exclusivo por helicóptero, Shakira vende su paradisíaca isla de Bonds Cay. Conocé los motivos de la venta y el impresionante incremento de valor de una propiedad que nunca llegó a ser el resort que se planeó
En medio del arrollador éxito de su gira, Shakira tomó una decisión drástica que marca el cierre definitivo de una etapa de su vida. La cantante colombiana, que acaba de cumplir 49 años, púso a la venta Bonds Cay, una espectacular isla privada en las Bahamas que adquirió hace casi dos décadas.
Lo que en 2006 nació como un ambicioso proyecto turístico junto a su entonces pareja, Antonio de la Rúa, hoy busca un nuevo dueño dispuesto a desembolsar una cifra millonaria.
Un refugio compartido con una leyenda del rock
La isla no es un terreno cualquiera. Ubicada a solo 200 kilómetros de Miami, Bonds Cay fue el epicentro de un plan que pretendía revolucionar el turismo de lujo. Entre los socios originales de Shakira figuraba nada menos que Roger Waters, el icónico integrante de Pink Floyd.
La intención del grupo era construir un complejo hotelero de ultra lujo y residencias para artistas, aprovechando la cercanía con Florida pero manteniendo la privacidad absoluta que solo un territorio rodeado por el Caribe puede ofrecer.
¿Cuánto vale el paraíso?
Si tienes 25 millones de euros (unos 33 millones de dólares), puedes ser el próximo dueño de este enclave. La venta está siendo gestionada por la exclusiva firma Corcoran CA Christie Bahamas.
La rentabilidad del negocio parece clara:
Precio de compra (2006): 16 millones de dólares.
Precio de venta actual: 33 millones de dólares.
Ganancia estimada: El valor del terreno se duplicó, a pesar de que los planes de construcción nunca se ejecutaron.
21 kilómetros de playa virgen y selva nativa
Lo que hace especial a Bonds Cay es su estado casi intacto. En una era de sobreexplotación turística, la propiedad de Shakira es una joya natural:
Extensión: 263 hectáreas de bosque nativo.
Privacidad: solo se puede acceder mediante barco o helicóptero.
Costa: más de 21 kilómetros de playas de arena blanca y aguas cristalinas.
Pese a que el proyecto del resort nunca llegó a poner un solo ladrillo, la isla se conservó como un "santuario" personal. Sin embargo, tras casi 20 años de inactividad inmobiliaria y con su vida radicada ahora en Miami, la barranquillera ha decidido que es momento de soltar este lastre de su pasado.