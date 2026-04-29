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“No lo voy a soportar”: El viral ruego de un streamer brasileño para que Argentina no sea bicampeón

Allan Brazuca, un reconocido creador de contenido de Brasil, se volvió tendencia tras expresar su temor por una posible consagración de la "Scaloneta" en el Mundial 2026. El YouTuber apuntó contra el "agrande" de los hinchas y calificó de "insufribles" a referentes como Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi.

“No lo voy a soportar”: El viral ruego de un streamer brasileño para que Argentina no sea bicampeón
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El streamer Allan Brazuca se volvió viral tras expresar su temor a que Argentina gane el Mundial 2026, criticando el "agrande" de los hinchas y a referentes como De Paul u Otamendi.
  • El ruego surge ante la crisis de Brasil y la reciente paternidad argentina en Eliminatorias. Con Ancelotti al mando, la "Verdeamarela" busca frenar el dominio de la Scaloneta.
  • La rivalidad digital anticipa un clima tenso para 2026. Un posible cruce en semifinales o la final podría consolidar el liderazgo argentino o darle revancha histórica a Brasil.
Resumen generado con IA

A medida que se acerca el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, las rivalidades históricas comienzan a jugar su partido en el mundo digital. En este contexto, el famoso streamer brasileño Allan Brazuca protagonizó un discurso que recorrió las redes sociales por su tajante postura frente a la selección argentina. “El único país que no quiero que gane el Mundial es Argentina. No voy a soportar a los argentinos burlándose de mí”, confesó el creador de contenido durante una simulación del torneo.

El miedo al "agrande" y las críticas a los jugadores

El eje del reclamo de Brazuca no solo pasa por la competencia deportiva, sino por el impacto cultural de un posible tetracampeonato albiceleste. El streamer manifestó su angustia ante la posibilidad de que sus amigos le pregunten qué se siente haber sido alcanzados en títulos mundiales. “Alguien tiene que salvar al fútbol, porque si no, se van a agrandar. Lo digo por algunos jugadores de Argentina que son insufribles, por ejemplo, De Paul u Otamendi”, disparó, señalando a dos de los máximos referentes del ciclo de Lionel Scaloni.

Un presente dispar entre las potencias

El ruego del brasileño llega en un momento de crisis para la "Verdeamarela", que ahora busca resurgir bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti. Durante las Eliminatorias, la superioridad argentina fue evidente: Brasil perdió ambos clásicos, incluyendo una goleada 4-1 en el Monumental que terminó con el ciclo de Dorival Junior. Esta reciente paternidad futbolística parece ser el motor del nerviosismo en el país vecino, donde ven a un Messi de 38 años todavía vigente y liderando a un grupo consolidado.

El camino al debut y el posible Superclásico

Ambas selecciones ya conocen su hoja de ruta para la fase de grupos, que comenzará en junio:

Argentina integrará el Grupo J y debutará el 16 de junio ante Argelia en Kansas. Luego se medirá contra Austria (22/6) y Jordania (27/6).

Brasil formará parte del Grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití, haciendo su estreno el 13 de junio frente al conjunto africano.

La posibilidad de un Superclásico de las Américas en territorio norteamericano está latente: si ambos seleccionados ganan sus respectivos grupos, el cuadro indica que podrían enfrentarse en una hipotética semifinal. En caso de que alguno termine segundo, la única instancia de cruce sería una gran final, el escenario que Allan Brazuca más teme enfrentar.

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