“No lo voy a soportar”: El viral ruego de un streamer brasileño para que Argentina no sea bicampeón

El eje del reclamo de Brazuca no solo pasa por la competencia deportiva, sino por el impacto cultural de un posible tetracampeonato albiceleste. El streamer manifestó su angustia ante la posibilidad de que sus amigos le pregunten qué se siente haber sido alcanzados en títulos mundiales. “Alguien tiene que salvar al fútbol, porque si no, se van a agrandar. Lo digo por algunos jugadores de Argentina que son insufribles, por ejemplo, De Paul u Otamendi”, disparó, señalando a dos de los máximos referentes del ciclo de Lionel Scaloni.