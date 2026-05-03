A guardar la ropa: hay alerta amarilla por vientos intensos en la Patagonia

Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla por vientos intensos este domingo en Neuquén, Río Negro y Chubut, con ráfagas de hasta 90 km/h que podrían causar daños en la zona patagónica.
- El viento iniciará hoy por la tarde y se extenderá al lunes, afectando también a Mendoza y San Juan. Se sugiere asegurar objetos sueltos y evitar la circulación en la vía pública.
- Este evento climático anticipa un inicio de semana con condiciones inestables en el sur y Cuyo, exigiendo precaución extrema ante la posibilidad de daños y cortes de suministros.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló tres provincias con condiciones meteorológicas potentes. El mapa que actualiza día a día el Sistema de Alerta Temprana (SAT) tiene una gran región señalada en amarillo, lo que indica una alerta de primer nivel. Este domingo, son tres las provincias que tendrán vientos intensos en la Patagonia.
Desde el centro de Neuquén hasta el límite con Chile, la provincia estará atravesada por vientos de hasta 90 kilómetros por hora. También será el caso del cuadrante sudoeste de Río Negro y del centro y oeste, hasta la cordillera, de Chubut. La alerta amarilla indica que los fenómenos meteorológicos tendrán la intensidad suficiente para producir daños e interrupción momentánea en las actividades cotidianas.
Hasta cuándo habrá alerta amarilla por vientos
En las tres provincias, las ráfagas de viento iniciarán por la tarde de este domingo, pero en Neuquén cesarán por la noche, mientras que en Chubut y Río Negro se extenderán por algunas horas más, llegando casi hasta la madrugada del lunes. En el área de cobertura se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.
El lunes continuará la alerta en las tres regiones señaladas y se sumarán otras dos provincias de Cuyo. Será el caso de la zona cordillerana de Mendoza y de San Juan, que tendrán vientos fuertes durante la mañana, tarde y noche del 4 de mayo. Las zonas afectadas tendrán vientos con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90.
Recomendaciones para la alerta amarilla por vientos
A cada fenómeno meteorológico corresponde un sistema de recomendaciones diferente para evitar los daños que pudieran producirse. El SMN mantiene público su listado de sugerencias para salvaguardar la vida y las posesiones. En una alerta amarilla:
1- Evitá salir.
2- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
3- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
4- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
5- Tené precaución al conducir.