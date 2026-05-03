A guardar la ropa: hay alerta amarilla por vientos intensos en la Patagonia

Hasta cuándo habrá alerta amarilla por vientos

En las tres provincias, las ráfagas de viento iniciarán por la tarde de este domingo, pero en Neuquén cesarán por la noche, mientras que en Chubut y Río Negro se extenderán por algunas horas más, llegando casi hasta la madrugada del lunes. En el área de cobertura se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.