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Cambian las Asignaciones Familiares en mayo

Cuánto pagará la Anses.

Cómo acceder al beneficio de Anses Cómo acceder al beneficio de Anses (Imagen web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES incrementará las Asignaciones Familiares en mayo un 3,4% en Argentina, ajustando los montos por inflación para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los beneficiarios.
  • El ajuste responde al Decreto 274/2024 que establece subas mensuales según el IPC del INDEC. Tras el alza del 2,90% en abril, se aplica ahora el índice registrado en marzo.
  • Con el cambio, la asignación mínima llega a $70.664. La medida consolida la actualización mensual automática para intentar proteger el valor real de los subsidios ante la inflación.
Resumen generado con IA

Las Asignaciones Familiares de Anses vuelven a actualizarse en mayo con un nuevo incremento que impacta en todos los rangos. El ajuste responde al esquema de movilidad mensual basado en la inflación, que modifica los valores mes a mes.

En abril, los montos ya habían tenido una suba del 2,90%, según la cartilla oficial del organismo. A partir de esos valores, se aplica ahora el aumento correspondiente a mayo, que toma como referencia el IPC de marzo.

Con el incremento del 3,4%, la Asignación Familiar por Hijo del primer rango pasa de $68.341 a $70.664, mientras que la Asignación por Hijo con Discapacidad sube de $222.511 a $230.076. Estos valores corresponden al tramo más bajo de ingresos dentro del sistema SUAF.

Este ajuste se aplica automáticamente en los pagos de mayo, sin necesidad de realizar trámites adicionales, y forma parte del mecanismo definido por el Decreto 274/2024, que establece aumentos mensuales según inflación.

Asignaciones Familiares Anses mayo: montos actualizados

Asignación Familiar por Hijo (primer rango)

-$70.664

Asignación Familiar por Hijo con discapacidad

-$230.076

Estos montos corresponden al 100% del beneficio y varían según el ingreso del grupo familiar.

Anses SUAF mayo: cómo se calculan los nuevos valores

El cálculo se realiza tomando como base los montos de abril y aplicando el 3,4% de aumento. Este mecanismo se replica todos los meses con el índice de inflación informado por el INDEC.

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