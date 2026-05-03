Amaneceres y atardeceres

El amanecer/atardecer astronómico es cuando el Sol se encuentra 18 grados por debajo del horizonte. Cuando está en esa posición no llega la luz del Sol a la vertical en que se encuentra el observador. Si se quieren observar objetos celestes más débiles se necesita un cielo totalmente oscuro, por eso el Sol debe estar debajo de los 18 grados, no tiene que estar visible la Luna y no tiene que haber iluminación artificial. Algunas técnicas de observación no necesitan un cielo totalmente oscuro y se puede observar hasta el amanecer náutico. Incluso se puede observar con Luna visible, siempre que no esté cerca del objeto a estudiar. Hay técnicas de procesamiento de imágenes que eliminan la luz que las contamina.