Hay muchas actividades que dependen de la iluminación natural o de la oscuridad. Se dice que cuando amanece hay luz solar y al atardecer desaparece la luz. Estos son procesos que tienen una duración variable y se producen en momentos diferentes en distintos lugares de la Tierra.
Se sabe que los astrónomos necesitan un cielo oscuro para observar, los navegantes necesitan un cielo no tan oscuro y para las actividades cotidianas es necesario un cielo iluminado. Por esto se definen distintos amaneceres y atardeceres. En los peritajes de accidentes los resultados, muchas veces, dependen de la luz natural que hay en el momento en que ocurren.
El amanecer oficial es cuando el Sol comienza a aparecer por el horizonte y el atardecer oficial es cuando desaparece en el horizonte. Hay que recordar que el horizonte es una línea aparente que separa la Tierra del Cielo, cuando nos encontramos en una planicie y nada se interpone. Por ejemplo, en lugares en donde hay montañas no se ve el horizonte en todas las direcciones.
El amanecer/atardecer civil es cuando el Sol está a menos de 6 grados debajo del horizonte. En ese momento la luz solar es suficiente para realizar la mayor parte de las actividades cotidianas. Como la Tierra es redonda cuando el Sol está debajo del horizonte la luz del Sol no llega a la superficie de la Tierra, pero si a alturas mayores de la atmósfera.
El amanecer/atardecer náutico es cuando el Sol está entre 6 y 12 grados debajo del horizonte, es cuando comienza a verse las estrellas más brillantes. Se necesita luz artificial para realizar actividades cotidianas. Históricamente los marinos usaban las estrellas para orientarse, por eso se llama náutico. Más tarde se usaron señales de radio que se emitían para que los aviones y barcos se orientasen. En la actualidad usan señales de satélites.
Los 18 grados
El amanecer/atardecer astronómico es cuando el Sol se encuentra 18 grados por debajo del horizonte. Cuando está en esa posición no llega la luz del Sol a la vertical en que se encuentra el observador. Si se quieren observar objetos celestes más débiles se necesita un cielo totalmente oscuro, por eso el Sol debe estar debajo de los 18 grados, no tiene que estar visible la Luna y no tiene que haber iluminación artificial. Algunas técnicas de observación no necesitan un cielo totalmente oscuro y se puede observar hasta el amanecer náutico. Incluso se puede observar con Luna visible, siempre que no esté cerca del objeto a estudiar. Hay técnicas de procesamiento de imágenes que eliminan la luz que las contamina.
Los horarios y duración de los amaneceres y atardeceres son diferentes para cada lugar. Se pueden calcular, pero no es tan simple. En internet hay páginas que hacen el cálculo conociendo la latitud y longitud del lugar. También hay aplicaciones para los celulares que detectan la posición y dan todos los datos de los amaneceres/atardeceres y varias cosas más.
Si se encuentran en algún lugar alejado de las ciudades se pueden observar cuando empiezan a aparecer o desaparecer las estrellas. Después del atardecer astronómico, si no hay Luna ni iluminación artificial se pueden ver galaxias y nebulosas brillantes. En el hemisferio sur se pueden ver la Nube Mayor y la Menor de Magallanes que son dos galaxias cercanas.