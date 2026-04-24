Secciones
Política

Estudiantes de Educación Física denuncian el deterioro edilicio: “Decimos basta”

Alumnos realizan una sentada pacífica para visibilizar el deterioro de las instalaciones, denunciar irregularidades académicas y exigir respuestas a las autoridades

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Estudiantes de Educación Física de la UNT realizan una sentada pacífica en Tucumán por el deterioro edilicio, maltratos académicos y falta de transparencia institucional.
  • Los alumnos denuncian riesgos físicos, baños inutilizables y nepotismo en cargos. Exigen mejoras estructurales, un comedor propio y el fin de los maltratos en el cursado actual.
  • La protesta surge en medio del proceso electoral universitario, intensificando la presión sobre el rectorado para resolver crisis de infraestructura y gestión de larga data.
Resumen generado con IA

Estudiantes de la Facultad de Educación Física llevan adelante una sentada pacífica para denunciar el estado “deplorable” de las instalaciones y reclamar mejoras urgentes en las condiciones de cursado. La protesta, que se desarrolla en el propio predio universitario, también incluye cuestionamientos al funcionamiento académico y a prácticas que, según afirman, afectan la transparencia institucional.

“Estamos acá haciendo una sentada pacífica porque estamos reclamando todo lo que viene siendo el estado deplorable de la facultad”, señaló a LA GACETA Julián Rivadeo, quien enumeró una serie de problemáticas que, aseguró, se sostienen desde hace años. Entre ellas, mencionó el deterioro de los baños, la falta de mantenimiento en los espacios de práctica y situaciones de riesgo para los estudiantes.

“El otro día a un chico se le cayó un pedazo de cemento encima del pie. Vienen, pintan, pero no tratan los problemas de fondo”, advirtió. En ese sentido, describió que en los sanitarios “hay varias bachas, pero solo funciona una”, y que el estado general es de abandono, más allá de intervenciones superficiales recientes.

Los reclamos no se limitan a la infraestructura. Según explicó Rivadeo, también existen cuestionamientos a la forma en que se asignan cargos y oportunidades dentro de la facultad. “Los concursos están manejados por ‘cuña’. Deberían ser para gente capacitada, no para amigos o quienes tienen afinidad con ciertos sectores”, sostuvo.

SENTADA. Estudiantes reclaman por el deterioro edilicio. CAPTURA DE VIDEO SENTADA. Estudiantes reclaman por el deterioro edilicio. CAPTURA DE VIDEO

Por su parte, Lucio Ruffino puso el foco en situaciones de maltrato que, según denunció, se registran en algunas cátedras. “Es feo entrar a clase y sentir que no hay vocación. Muchas veces te minimizan, te exponen frente a todos o no responden dudas. Eso termina siendo una forma de maltrato”, expresó.

En la misma línea, agregó que también se registran restricciones arbitrarias para el ingreso a clases. “No pueden prohibirle a un estudiante entrar, ni siquiera a un ingresante, en una universidad pública”.

Además, los estudiantes plantearon la necesidad de contar con un comedor universitario propio, como ocurre en otras facultades. “Es un pedido tanto a las autoridades de la facultad como al rectorado”, indicaron.

La protesta se da en un contexto particular, atravesado por el proceso electoral universitario, lo que suma tensión a los reclamos. Sin embargo, los estudiantes insisten en que las problemáticas son estructurales y exceden la coyuntura.

Temas Facultad de Educación Física de la Universidad Nacional de TucumánPúblico
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El decano de Educación Física rechazó los reclamos estudiantiles y afirmó que la facultad “se arregla permanentemente”

El decano de Educación Física rechazó los reclamos estudiantiles y afirmó que la facultad “se arregla permanentemente”

Lo más popular
Imputaron a un alumno por presuntas amenazas: qué se dice en los pasillos de la Facultad de Psicología
1

Imputaron a un alumno por presuntas amenazas: qué se dice en los pasillos de la Facultad de Psicología

Paro bancario de abril: cuándo será y qué servicios se verán afectados
2

Paro bancario de abril: cuándo será y qué servicios se verán afectados

Quedó habilitado el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán
3

Quedó habilitado el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán

La recolección de naranjas que sorprendió a los tucumanos: quejas de vecinos y la defensa de la Municipalidad capitalina
4

La recolección de naranjas que sorprendió a los tucumanos: quejas de vecinos y la defensa de la Municipalidad capitalina

¿Un castigo histórico? Estados Unidos analiza dejar de respaldar a Reino Unido en la disputa por Islas Malvinas
5

¿Un castigo histórico? Estados Unidos analiza dejar de respaldar a Reino Unido en la disputa por Islas Malvinas

Ranking notas premium
“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo
1

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Pelli rechaza el juicio abreviado para Pichón Segura y pide una pena de prisión efectiva
2

Pelli rechaza el juicio abreviado para "Pichón" Segura y pide una pena de prisión efectiva

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?
3

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?

Legislatura: buscan quitar la “excesiva onerosidad” en operaciones inmobiliarias
4

Legislatura: buscan quitar la “excesiva onerosidad” en operaciones inmobiliarias

Molinuevo pintado de violeta, Pergolini sobre Roque Álvarez y la charla del Mellizo
5

Molinuevo "pintado" de violeta, Pergolini sobre Roque Álvarez y la charla del "Mellizo"

Más Noticias
La tajante respuesta del Reino Unido ante la amenaza de Donald Trump sobre las Islas Malvinas

La tajante respuesta del Reino Unido ante la amenaza de Donald Trump sobre las Islas Malvinas

Imputaron a un alumno por presuntas amenazas: qué se dice en los pasillos de la Facultad de Psicología

Imputaron a un alumno por presuntas amenazas: qué se dice en los pasillos de la Facultad de Psicología

Paro bancario de abril: cuándo será y qué servicios se verán afectados

Paro bancario de abril: cuándo será y qué servicios se verán afectados

Tensión transatlántica: Trump puso en duda el apoyo a Londres por las Malvinas y sacudió a la prensa británica

Tensión transatlántica: Trump puso en duda el apoyo a Londres por las Malvinas y sacudió a la prensa británica

¿Un castigo histórico? Estados Unidos analiza dejar de respaldar a Reino Unido en la disputa por Islas Malvinas

¿Un castigo histórico? Estados Unidos analiza dejar de respaldar a Reino Unido en la disputa por Islas Malvinas

Quién es Peter Thiel, el aliado de Javier Milei que desembarcó en la Argentina

Quién es Peter Thiel, el aliado de Javier Milei que desembarcó en la Argentina

Quedó habilitado el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán

Quedó habilitado el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán

Con listas definidas, la UNT estrena la boleta única de papel en más estamentos

Con listas definidas, la UNT estrena la boleta única de papel en más estamentos

Comentarios