Estudiantes de Educación Física denuncian el deterioro edilicio: “Decimos basta”

“Estamos acá haciendo una sentada pacífica porque estamos reclamando todo lo que viene siendo el estado deplorable de la facultad”, señaló a LA GACETA Julián Rivadeo, quien enumeró una serie de problemáticas que, aseguró, se sostienen desde hace años. Entre ellas, mencionó el deterioro de los baños, la falta de mantenimiento en los espacios de práctica y situaciones de riesgo para los estudiantes.