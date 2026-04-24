Estudiantes de Educación Física denuncian el deterioro edilicio: “Decimos basta”
Resumen para apurados
- Estudiantes de Educación Física de la UNT realizan una sentada pacífica en Tucumán por el deterioro edilicio, maltratos académicos y falta de transparencia institucional.
- Los alumnos denuncian riesgos físicos, baños inutilizables y nepotismo en cargos. Exigen mejoras estructurales, un comedor propio y el fin de los maltratos en el cursado actual.
- La protesta surge en medio del proceso electoral universitario, intensificando la presión sobre el rectorado para resolver crisis de infraestructura y gestión de larga data.
Estudiantes de la Facultad de Educación Física llevan adelante una sentada pacífica para denunciar el estado “deplorable” de las instalaciones y reclamar mejoras urgentes en las condiciones de cursado. La protesta, que se desarrolla en el propio predio universitario, también incluye cuestionamientos al funcionamiento académico y a prácticas que, según afirman, afectan la transparencia institucional.
“Estamos acá haciendo una sentada pacífica porque estamos reclamando todo lo que viene siendo el estado deplorable de la facultad”, señaló a LA GACETA Julián Rivadeo, quien enumeró una serie de problemáticas que, aseguró, se sostienen desde hace años. Entre ellas, mencionó el deterioro de los baños, la falta de mantenimiento en los espacios de práctica y situaciones de riesgo para los estudiantes.
“El otro día a un chico se le cayó un pedazo de cemento encima del pie. Vienen, pintan, pero no tratan los problemas de fondo”, advirtió. En ese sentido, describió que en los sanitarios “hay varias bachas, pero solo funciona una”, y que el estado general es de abandono, más allá de intervenciones superficiales recientes.
Los reclamos no se limitan a la infraestructura. Según explicó Rivadeo, también existen cuestionamientos a la forma en que se asignan cargos y oportunidades dentro de la facultad. “Los concursos están manejados por ‘cuña’. Deberían ser para gente capacitada, no para amigos o quienes tienen afinidad con ciertos sectores”, sostuvo.
Por su parte, Lucio Ruffino puso el foco en situaciones de maltrato que, según denunció, se registran en algunas cátedras. “Es feo entrar a clase y sentir que no hay vocación. Muchas veces te minimizan, te exponen frente a todos o no responden dudas. Eso termina siendo una forma de maltrato”, expresó.
En la misma línea, agregó que también se registran restricciones arbitrarias para el ingreso a clases. “No pueden prohibirle a un estudiante entrar, ni siquiera a un ingresante, en una universidad pública”.
Además, los estudiantes plantearon la necesidad de contar con un comedor universitario propio, como ocurre en otras facultades. “Es un pedido tanto a las autoridades de la facultad como al rectorado”, indicaron.
La protesta se da en un contexto particular, atravesado por el proceso electoral universitario, lo que suma tensión a los reclamos. Sin embargo, los estudiantes insisten en que las problemáticas son estructurales y exceden la coyuntura.