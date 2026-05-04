Mujeres y Liderazgo en Encuentros LA GACETA: cómo evolucionan el talento, la cultura y la toma de decisiones

Uno de los núcleos más potentes del Summit estará centrado en las empresas familiares, un terreno históricamente asociado a lógicas tradicionales pero hoy atravesado por procesos de renovación. Allí, Gabriela Cabrera, socia gerente de Zeramiko, María Valdez Naval, coordinadora de Marketing de Marathon Deportes y María Milagro Mahtuk, directora del Grupo Yumak, pondrán en discusión cómo las mujeres no solo participan, sino que redefinen las formas de crecer dentro de estas estructuras. En un contexto económico como el actual —que impacta directamente en el consumo y en la toma de decisiones—, la capacidad de profesionalizar la gestión y construir visión de largo plazo aparece como un diferencial.