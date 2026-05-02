Graneros goleó, es líder y sueña en grande en la Liga Tucumana
El “Cocodrilo” aplastó 5-1 a Sportivo Trinidad, aprovechó la caída de Marapa y se subió a la cima del Grupo F. Con Facundo “Pato” Cruz como figura -4 goles y 3 asistencias en tres partidos-, el equipo ratifica su gran momento y se ilusiona con pelear el título.
Resumen para apurados
- Graneros goleó 5-1 a Sportivo Trinidad y alcanzó la cima del Grupo F en la Liga Tucumana, aprovechando la derrota de Marapa para consolidarse como el nuevo puntero del torneo.
- Con Facundo Cruz como figura, el equipo de Corbalán mantiene su invicto. La caída del exlíder Marapa ante San Lorenzo de Santa Ana permitió que el Cocodrilo tome el control absoluto.
- La solidez goleadora posiciona a Graneros como candidato al título. El Grupo F se reconfigura de cara a la etapa decisiva y al próximo clásico entre Aguilares y Jorge Newbery.
Graneros atraviesa un presente ideal en el Torneo Apertura de la Liga Tucumana y lo ratificó con una actuación que dejó pocas dudas. Con una goleada contundente por 5 a 1 frente a Sportivo Trinidad, el “Cocodrilo” no solo estiró su invicto, sino que además se trepó a lo más alto del Grupo F en una fecha que terminó siendo determinante en la pelea por la cima.
El equipo dirigido por Hugo Corbalán mostró una versión sólida, confiable y, sobre todo, eficaz. Desde el funcionamiento colectivo hasta la contundencia en los metros finales, Graneros volvió a marcar diferencias y confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos del campeonato. La superioridad ante Sportivo Trinidad fue clara de principio a fin, sin fisuras, en una demostración que lo posiciona como uno de los conjuntos más regulares del certamen.
Dentro de ese contexto, la figura volvió a ser Facundo “Pato” Cruz. El delantero atraviesa un presente sobresaliente y fue determinante en la goleada, sosteniendo números que explican buena parte del crecimiento del equipo. En sus últimos tres partidos acumula 4 goles y 3 asistencias, una producción que lo ubica entre los jugadores más influyentes del torneo.
Tras el encuentro, Cruz dejó una reflexión que combina el presente deportivo con una mirada más profunda sobre el club y su momento personal. “Graneros tarde o temprano llegará al título. Creo que viene haciendo muy bien las cosas desde hace tiempo. Dios quiera que sea este año. Ahora juego por Lucca, me cambió la vida y el corazón”, expresó.
El delantero vive, además, una etapa especial fuera de la cancha. La reciente llegada de su hijo, Lucca Cruz Maccio -de apenas un mes y diez días-, transformó su motivación y se convirtió en un motor extra para su rendimiento. Esa energía se refleja en cada partido, donde su influencia es cada vez más decisiva.
El salto de Graneros a la cima también se explica por lo ocurrido en otro de los partidos clave de la jornada. Deportivo Marapa, que llegaba con puntaje ideal y una racha de cuatro victorias consecutivas, cayó 1 a 0 en su visita a San Lorenzo de Santa Ana. El único gol del encuentro lo marcó Guillermo Núñez, de penal, en la primera parte. La derrota no solo cortó el invicto del “León”, sino que además le hizo perder el liderazgo.
Así, la quinta fecha marcó un quiebre en el Grupo F. Marapa dejó la cima y Graneros no dejó pasar la oportunidad: tomó el control de la tabla y se consolidó como uno de los principales candidatos a pelear el título.
Con orden, confianza y un poder ofensivo en alza, el conjunto de Corbalán llega a la etapa decisiva del torneo con argumentos sólidos para ilusionarse. El presente lo respalda y el objetivo empieza a tomar forma.
En el otro encuentro del grupo, Deportivo Llorens protagonizó un partidazo y se impuso por 4 a 3 sobre Santa Ana en tiempo adicional. Los goles del ganador fueron de Tomás Lescano, Federico Lucena, el colombiano Kevin Mosquera y Pablo Fernández, mientras que para Santa Ana anotaron Gonzalo Salinas, Gabriel Rodríguez y Diego Asisol.
La próxima fecha tendrá un atractivo especial: el clásico de Aguilares entre Deportivo Aguilares y Jorge Newbery, que se jugará este domingo desde las 21, en un duelo que también puede influir en el desarrollo de un grupo que, tras esta jornada, quedó al rojo vivo.