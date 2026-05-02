Graneros goleó, es líder y sueña en grande en la Liga Tucumana

El salto de Graneros a la cima también se explica por lo ocurrido en otro de los partidos clave de la jornada. Deportivo Marapa, que llegaba con puntaje ideal y una racha de cuatro victorias consecutivas, cayó 1 a 0 en su visita a San Lorenzo de Santa Ana. El único gol del encuentro lo marcó Guillermo Núñez, de penal, en la primera parte. La derrota no solo cortó el invicto del “León”, sino que además le hizo perder el liderazgo.