Cuánto cobra un cajero de supermercado con el nuevo aumento

Resumen para apurados
- Cajeros de supermercados en Argentina perciben un aumento en mayo tras el acuerdo paritario de Comercio, con salarios que superan los $1.200.000 según la categoría alcanzada.
- La suba se aplica de forma escalonada e incluye sumas no remunerativas y adicionales por manejo de caja. El ajuste impacta en miles de trabajadores del sector mercantil en el país.
- El acuerdo contempla nuevas actualizaciones para 2026 e integrará montos al básico. Esto modificará el cálculo de aguinaldos y vacaciones, marcando la pauta salarial del sector.
El salario de los cajeros de supermercado vuelve a actualizarse en mayo tras el acuerdo paritario del sector Comercio. La negociación impacta en miles de trabajadores y establece nuevos valores mínimos para cada categoría.
En este contexto, el incremento se aplica de forma escalonada y suma adicionales que elevan el ingreso mensual. El esquema incluye aumentos porcentuales y sumas complementarias que forman parte del salario total.
Con estos ajustes, el sueldo de un cajero en mayo supera ampliamente el millón de pesos, dependiendo de la categoría dentro del convenio.
Sueldo cajeros supermercado mayo: montos por categoría
Cajero A
-$1.232.022
Cajero B
-$1.237.623
Cajero C
-$1.244.830
Estos valores corresponden al salario conformado mensual, que incluye básicos y adicionales.
Empleados de comercio salario: qué incluye el ingreso
El sueldo total incorpora distintos componentes. Entre ellos se encuentran sumas no remunerativas y adicionales específicos del puesto.
También se suma el adicional por manejo de caja, que es habitual en este tipo de tareas.
Paritaria Comercio 2026: cómo siguen los aumentos
El acuerdo prevé nuevas actualizaciones en los próximos meses. También se espera que parte de los montos se integren al básico.
Esto impactará en el cálculo de otros conceptos como aguinaldo y vacaciones.