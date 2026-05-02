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Norris ganó la sprint en Miami y McLaren se mete en la pelea del campeonato de la Fórmula 1

El británico dominó de punta a punta y lideró el doblete junto a Piastri. Colapinto fue décimo tras un toque en la largada y quedó fuera de los puntos.

Norris dominó por completo el circuito y sumó su cuarto triunfo bajo la modalidad sprint. Norris dominó por completo el circuito y sumó su cuarto triunfo bajo la modalidad sprint.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lando Norris (McLaren) ganó la carrera sprint del GP de Miami 2026 de punta a punta este sábado, sumando puntos clave para pelear el campeonato mundial de Fórmula 1.
  • El británico lideró el 1-2 de McLaren seguido por Piastri. Franco Colapinto finalizó décimo tras un toque inicial con Verstappen y perder un duelo clave ante Isack Hadjar.
  • McLaren se consolida como amenaza real al título tras su salto de rendimiento. Colapinto buscará revancha en la carrera principal apoyado en la mejora del ritmo de su Alpine.
Resumen generado con IA

La carrera sprint del Gran Premio de Miami 2026 tuvo un dueño claro: Lando Norris. El piloto de McLaren capitalizó la pole position conseguida el viernes y no dejó dudas: lideró de principio a fin para quedarse con la victoria y sumar ocho puntos clave en el campeonato.

Detrás suyo, el equipo británico completó una jornada ideal. Oscar Piastri cerró el 1-2 tras una gran largada en la que superó a Charles Leclerc, quien finalmente terminó tercero con su Ferrari. El resultado confirma el salto de rendimiento de McLaren, que empieza a consolidarse como uno de los protagonistas de la temporada.

El resto de los puntos se repartió entre nombres habituales en la pelea grande: George Russell fue cuarto, seguido por el joven Andrea Kimi Antonelli en la quinta posición. Más atrás finalizaron Lewis Hamilton (6°), Max Verstappen (7°) y Pierre Gasly (8°), quien se quedó con el último punto en juego.

En clave argentina, Franco Colapinto finalizó en la décima posición y quedó a las puertas de la zona de puntos. Su carrera tuvo dos momentos determinantes que condicionaron el resultado final.

El primero fue en la largada. Colapinto sufrió un toque con Verstappen en los metros iniciales, lo que lo obligó a levantar y perder posiciones en la primera curva. Ese incidente lo relegó en el clasificador y lo obligó a remar desde atrás durante buena parte de la prueba.

El segundo momento clave llegó en la vuelta 17. En un duelo directo, fue superado por Isack Hadjar, quien aprovechó una mejor gestión de las baterías para concretar el sobrepaso. Hasta ese momento, el argentino había mostrado un ritmo competitivo, en línea con el de su compañero Gasly.

Más allá de no haber sumado puntos, el balance para Alpine dejó señales positivas. El rendimiento del monoplaza A526 volvió a ubicarse en el lote medio-alto de la parrilla, con ambos autos en la pelea por los diez primeros puestos.

Detrás de Colapinto, la clasificación la completaron pilotos como Gabriel Bortoleto (11°), Carlos Sainz Jr. (14°), Fernando Alonso (16°) y Sergio Pérez (17°).

Con este resultado, McLaren no solo celebra el triunfo de Norris, sino también un golpe de autoridad en un campeonato que empieza a mostrar nuevos protagonistas. Para Colapinto, en tanto, el desafío será capitalizar las buenas sensaciones del auto y buscar meterse en los puntos en la carrera principal.

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