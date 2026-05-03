Cuál es el mejor ejercicio para fortalecer la zona lumbar, según la ciencia

El núcleo como un corset protector

Para fortalecer la espalda, el enfoque debe estar puesto en otro lado y ese es el abdomen. El core o núcleo muscular es fundamental para que la columna no tenga que absorber todo el impacto del movimiento cotidiano. "Pensá en tu núcleo como un corset hecho de músculo", explicó Phillips. Cuanto más fuerte y firme sea este soporte, menos presión sufrirán tus discos y vértebras durante el día.