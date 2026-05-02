Río Negro: Yamir mide 2,30 metros, sus huesos no dejan de crecer y hoy lucha por levantarse de la cama

Para medirlo, Soledad debe hacerlo por tramos, estirando la cinta métrica sobre la cama, ya que ponerlo en pie es hoy un imposible físico y doloroso. La familia vive con una pensión mínima y lo que Soledad recauda vendiendo comida casera. La prioridad hoy es una: una grúa hospitalaria. Sin ella, mover a un gigante de 2,30 metros es una tarea que excede las fuerzas humanas de su madre.