La emotiva confesión de Ricardo Arjona durante su primer show en Argentina

Ricardo Arjona inauguró este viernes el primero de sus 14 shows por la Argentina y dejó en claro que esta estadía extendida es una muy especial. Con un concierto que no escatimó en sentimiento, el artista guatemalteco regaló postales de un Movistar Arena rebosante y lleno de energía. Con temas que se cantaron a pulmón como “Dime que no” y “Acompáñame a estar solo”, inmerso en una puesta en escena avasallante, el cantautor detuvo el tiempo en el recinto donde todo se medía por la poesía, el desamor, las baladas y el rock.