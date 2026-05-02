Qué es el Niño Godzilla, el fenómeno climático que podría impactar en todo el mundo
El calentamiento acelerado del océano Pacífico volvió a encender las alertas entre los científicos. Expertos advierten que El Niño podría fortalecerse en los próximos meses y alcanzar una intensidad comparable a eventos históricos.
Resumen para apurados
- La NOAA detectó un calentamiento extremo en el Pacífico ecuatorial que podría derivar en un fenómeno 'Niño Godzilla' entre 2026 y 2027 por la acumulación de calor oceánico.
- Tras finalizar La Niña, científicos hallaron una burbuja de agua cálida a 300 metros de profundidad con anomalías de hasta 8 °C, superando ampliamente los parámetros normales.
- De consolidarse este evento extremo, se prevén graves alteraciones climáticas globales, como sequías e inundaciones severas, con un impacto directo en la economía y la seguridad.
Las proyecciones climáticas sobre el regreso de El Niño volvieron a generar atención internacional ante la posibilidad de que el evento alcance una intensidad inusual en los próximos meses. Algunos especialistas incluso comenzaron a hablar de un Super Niño o Niño Godzilla por el fuerte calentamiento detectado en el océano Pacífico ecuatorial.
Aunque todavía no existe una confirmación oficial, los últimos análisis de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) muestran señales cada vez más claras de un cambio en las condiciones oceánicas que podrían derivar en un evento climático de gran magnitud durante el ciclo 2026/2027.
Qué está pasando en el océano Pacífico y por qué preocupa
Los expertos detectaron un aumento sostenido de la temperatura superficial del mar en distintas zonas del Pacífico ecuatorial. Según el último informe de la NOAA, algunas regiones ya presentan anomalías térmicas superiores a +0,5 °C, uno de los indicadores utilizados para monitorear el desarrollo de El Niño.
La región Niño 3.4, considerada clave para seguir la evolución del fenómeno, todavía permanece dentro de parámetros neutrales bajo la nueva metodología oficial. Sin embargo, los registros muestran un calentamiento constante desde mediados de marzo, luego de abandonar las condiciones asociadas a La Niña.
El cambio metodológico implementado por la NOAA desde febrero de 2026 incorpora el impacto del calentamiento global en el análisis de las anomalías oceánicas. Esto hace que las anomalías cálidas se moderen en comparación con los sistemas anteriores y retrasa la confirmación formal de eventos de El Niño.
Aun así, varios especialistas remarcan que, utilizando el método tradicional de medición, abril podría haber sido el primer mes con condiciones compatibles con el fenómeno.
La “burbuja” de agua caliente que podría intensificar El Niño
Uno de los datos que más inquieta a los investigadores es la presencia de una enorme masa de agua cálida detectada en capas profundas del Pacífico, a unos 300 metros de profundidad.
Las anomalías térmicas en esa región alcanzan entre 6 °C y 8 °C por encima de los valores normales, lo que refleja una acumulación excepcional de calor oceánico. Según los especialistas, cuando esa masa ascienda hacia la superficie del Pacífico central, el fenómeno de El Niño podría consolidarse definitivamente.
Las proyecciones climáticas indican que este proceso podría acelerarse entre finales de la primavera y comienzos del verano boreal. Si el calentamiento continúa intensificándose, el evento podría alcanzar niveles comparables a algunos de los episodios más fuertes registrados en la historia reciente.
Los científicos siguen monitoreando la evolución de las temperaturas oceánicas y la interacción atmosférica para determinar si el Pacífico avanza efectivamente hacia un episodio extremo con impacto global sobre lluvias, sequías y temperaturas en distintas regiones del planeta.