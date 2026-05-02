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“No es IA”: el impactante cambio de Gonzalo Higuaín que dejó a todos en shock

El exdelantero argentino se sacó una foto con un fanático en Miami ty desató una ola de comentarios en las redes sociales.

Un joven se encontró a Higuaín en Miami y la foto se hizo viral en redes alrededor del mundo. Un joven se encontró a Higuaín en Miami y la foto se hizo viral en redes alrededor del mundo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El exdelantero Gonzalo Higuaín se volvió viral tras difundirse una foto en Miami donde luce irreconocible por su cambio físico, sorprendiendo a las redes sociales tras su retiro.
  • La imagen junto a un fanático muestra al 'Pipita' con una tupida barba y estilo relajado. El joven aclaró que no es IA, recordando cambios previos que el jugador tuvo en la MLS.
  • Alejado del fútbol profesional y sin cargo actual en el Inter Miami, Higuaín mantiene un perfil bajo que marca su nueva etapa de vida fuera de las canchas y la alta competencia.
Resumen generado con IA

Completamente alejado del mundo del fútbol, Gonzalo Higuaín volvió a ser noticia en las últimas horas, pero no por cuestiones deportivas. Una imagen tomada junto a un fanático en Miami se viralizó rápidamente debido a su impactante cambio de apariencia, que lo muestra casi irreconocible.

“No es IA”, aclaró el joven que compartió la foto en redes sociales, anticipándose a la incredulidad generalizada. En la imagen, el exdelantero luce una tupida barba, ropa informal y un estilo relajado que le permitió pasar desapercibido para la mayoría, salvo para el seguidor que aprovechó la ocasión para inmortalizar el encuentro.

No es la primera vez que el aspecto del exjugador genera revuelo. Ya en 2021, durante su paso por la MLS, Higuaín había mostrado una transformación, con barba incipiente y el cabello más corto, en contraste con los rulos que lo caracterizaron en sus inicios en River Plate.

Irreconocible: así luce el Pipita Higuaín hoy, alejado del mundo del fútbol (@marcosmondria10). Irreconocible: así luce el Pipita Higuaín hoy, alejado del mundo del fútbol (@marcosmondria10).

Hoy, a la distancia de las canchas, su vida parece transitar por carriles diferentes. En 2024 había trascendido la posibilidad de que se sumara al cuerpo técnico de Inter Miami II, enfocado en el desarrollo de jugadores. Sin embargo, actualmente no figura en la estructura del club, en medio de una etapa de cambios institucionales.

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