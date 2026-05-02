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Murió Alex Zanardi, leyenda de la Fórmula 1 y campeón paralímpico italiano

El ex piloto de Formula 1 y múltiple campeón paralímpico Alex Zanardi murió a los 59 años en Italia. Su historia de superación, tras el accidente que le costó ambas piernas, lo convirtió en una de las figuras más admiradas del deporte mundial.

El ex piloto de Fórmula 1, Alex Zanardi, murió a los 59 años El ex piloto de Fórmula 1, Alex Zanardi, murió a los 59 años BBC
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El ex piloto italiano Alex Zanardi murió a los 59 años en Italia. Su familia confirmó el deceso este sábado, cerrando una trayectoria marcada por la Fórmula 1 y el éxito paralímpico.
  • Sufrió la amputación de sus piernas en 2001 durante una carrera de CART. Tras recuperarse, ganó cuatro oros en los Juegos Paralímpicos y compitió en F1 para Lotus, Jordan y Williams.
  • Zanardi es despedido como un símbolo global de resiliencia. Su impacto trasciende las pistas, dejando un legado de fortaleza que redefinió los límites del deporte adaptado mundial.
Resumen generado con IA

El ex piloto italiano de Fórmula 1, Alex Zanardi murió a los 59 años en Italia, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido este sábado. El deportista, reconocido tanto por su trayectoria en el automovilismo como por su histórica carrera paralímpica, falleció acompañado por sus seres queridos.

La noticia generó conmoción en el mundo del deporte, donde Zanardi era considerado un símbolo de resiliencia y superación personal. Su historia quedó marcada por su regreso a la competencia tras el grave accidente que sufrió en 2001 y por sus múltiples logros en el paraciclismo adaptado.

La carrera de Alex Zanardi en la Fórmula 1 y el automovilismo

Alex Zanardi desarrolló una extensa carrera en el automovilismo internacional y logró destacarse especialmente en la categoría CART, donde consiguió 15 victorias con el equipo Chip Ganassi Racing.

En la Formula One compitió para escuderías como Lotus F1 Team, Jordan Grand Prix, Minardi y Williams Racing. Su mejor resultado fue un sexto puesto en el Gran Premio de Brasil de 1993, con el que sumó el único punto de su trayectoria en la máxima categoría.

En septiembre de 2001, durante una competencia de CART disputada en Alemania, sufrió un gravísimo accidente que provocó la amputación de ambas piernas. Tras múltiples cirugías y una recuperación considerada milagrosa, volvió a competir profesionalmente y ganó carreras en el Campeonato Mundial de Turismos con BMW.

Cómo se convirtió en un referente del deporte paralímpico

Después del accidente, Alex Zanardi inició una nueva etapa en el paraciclismo y se transformó en una de las máximas figuras del deporte adaptado mundial.

Representó a Italia en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, donde conquistó cuatro medallas de oro y dos de plata en pruebas de contrarreloj y relevos.

En 2020 volvió a sufrir un grave accidente mientras participaba de una competencia de handbike en Italia, episodio que le provocó severas lesiones craneales y lo obligó a afrontar un largo proceso de rehabilitación.

La trayectoria de Zanardi quedó como una de las más extraordinarias del deporte mundial: fue piloto de Fórmula 1, campeón en CART, ganador en competencias de turismos y múltiple medallista paralímpico, además de convertirse en un emblema de perseverancia y fortaleza frente a la adversidad.

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