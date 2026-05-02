Sábado gris en Tucumán, con probabilidad de lluvias y un "fresquito" que se hará sentir

El sábado comenzó con cielo mayormente cubierto y un ambiente fresco desde temprano. A diferencia de la jornada previa, cuando la máxima alcanzó los 25 grados, hoy el termómetro se moverá en valores mucho más acotados: entre los 14° y 17°. Además, se espera la presencia de lluvias aisladas, con probabilidades que oscilan entre el 10% y el 40%, lo que podría generar una jornada inestable, especialmente durante la tarde. La amplitud térmica será baja y el ambiente se mantendrá húmedo, típico de los primeros días de mayo.