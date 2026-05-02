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Sábado gris en Tucumán, con probabilidad de lluvias y un "fresquito" que se hará sentir

El ingreso de aire más frío marcará un cambio brusco en el tiempo, con nubosidad persistente y posibles precipitaciones durante hoy y el domingo.

CIELO NUBLADO. CIELO NUBLADO. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
Hace 29 Min

Resumen para apurados

  • Tucumán registra este sábado un descenso térmico y probabilidad de lluvias por el ingreso de aire frío, tras un viernes de buen clima por el Día del Trabajador.
  • Las temperaturas bajaron de 25° a una máxima de 17°. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa nubosidad persistente, alta humedad y lluvias aisladas de hasta el 40%.
  • El panorama inestable continuará el domingo con máximas de 20°. Este patrón climático es típico del otoño en el norte argentino y marca el inicio de jornadas más frescas.
Resumen generado con IA

Luego de un viernes marcado por el buen tiempo y temperaturas agradables que invitaron a celebrar el Día del Trabajador al aire libre, el clima en Tucumán dio un giro durante el inicio del fin de semana. Tal como anticipaban los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones otoñales volvieron a imponerse con nubosidad, descenso térmico y probabilidad de lluvias.

El sábado comenzó con cielo mayormente cubierto y un ambiente fresco desde temprano. A diferencia de la jornada previa, cuando la máxima alcanzó los 25 grados, hoy el termómetro se moverá en valores mucho más acotados: entre los 14° y 17°.  Además, se espera la presencia de lluvias aisladas, con probabilidades que oscilan entre el 10% y el 40%, lo que podría generar una jornada inestable, especialmente durante la tarde.   La amplitud térmica será baja y el ambiente se mantendrá húmedo, típico de los primeros días de mayo.

Para el domingo, en tanto, el panorama se mantendría en la misma línea, con cielo mayormente nublado y condiciones variables. Si bien no se descartan precipitaciones débiles o intermitentes, se prevé que las lluvias sean menos frecuentes y que haya algunas mejoras temporarias. Las temperaturas seguirán siendo frescas, acordes a la época, con mínimas cercanas a los 11° y máximas que difícilmente superen los 20°. 

Este cambio responde a un patrón típico del otoño en el norte argentino, caracterizado por el ingreso de aire más fresco y húmedo que provoca nubosidad y precipitaciones aisladas tras períodos de tiempo estable.

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