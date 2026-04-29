Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: qué dijo Marcela Tinayre y cuándo podría volver a la TV

“Todo esto es prevención”, insistió, y destacó la actitud de su madre durante la recuperación: “Yo la admiro. Voy todas las tardes y la garra que le pone... es como vos, Moria, de tu escuela de trabajar”. Además, contó que la diva está atenta a la actualidad y con ganas de volver: “Quiere ir a trabajar, dice ‘ay, cuántas cosas me estoy perdiendo’. Pero la verdad es que tiene que estar óptima. Hace gimnasia, va al kinesiólogo, voy a tomar el té con ella para que no se sienta sola”.