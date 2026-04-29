Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: qué dijo Marcela Tinayre y cuándo podría volver a la TV

Resumen para apurados
- Marcela Tinayre aclaró que Mirtha Legrand padece bronquitis y guarda reposo en Buenos Aires para asegurar su recuperación antes de retomar sus programas de televisión.
- El cuadro se originó por el aire acondicionado durante una grabación. Siguiendo el consejo médico, la conductora de 99 años cumplirá 20 días de cuidados y tratamiento antibiótico.
- Aunque la diva desea volver pronto, su entorno prioriza una salud óptima para evitar recaídas. Su regreso a la TV dependerá de la evolución clínica en los próximos ocho días.
Marcela Tinayre rompió el silencio y habló sobre el estado de salud de su mamá, Mirtha Legrand, y buscó llevar tranquilidad luego de la distintas versiones que circularon en las últimas horas.
La información fue compartida durante una comunicación telefónica en el programa de Moria Casán, quien abrió la charla con una muestra de afecto y preocupación: “¿Cómo está tu madre? Estamos todos muy interesados en saber. Se la quiere, se la respeta, se la admira y estamos queriendo no que vuelva sino que esté divina de salud”.
“Qué bien lo que decís, porque las versiones que corren son la ansiedad de los otros y no la nuestra”, respondió Tinayre, en un intento por desactivar rumores.
Sobre el origen del problema, explicó: “Mamá se enfermó de una estupidez porque si hay algo que tiene es buena salud. Es excelente. Y sabemos lo que significa un aire acondicionado de frente durante dos horas, y por prudencia, no se levantó o no le pidió al de al lado un abrigo”. Así, confirmó que el diagnóstico fue una bronquitis.
Tinayre también detalló por qué, pese a la mejoría, la conductora continúa en reposo. “Su doctor, Semeniuk, que es fabuloso, le dijo: ‘Señora, hágase la idea de que esto es entre 18 y 20 días, con todos los cuidados’. Mamá recién va por el día 12. Esto tiene que extenderse hasta que esté óptima, fantástica de nuevo e impecable”, señaló.
En ese sentido, remarcó la importancia de respetar el tratamiento: “Sabemos que salir con un estado bronquial es una gripe mal curada. No te reponés nunca más, y no tiene edad para estar por la calle mal curada”.
“Todo esto es prevención”, insistió, y destacó la actitud de su madre durante la recuperación: “Yo la admiro. Voy todas las tardes y la garra que le pone... es como vos, Moria, de tu escuela de trabajar”. Además, contó que la diva está atenta a la actualidad y con ganas de volver: “Quiere ir a trabajar, dice ‘ay, cuántas cosas me estoy perdiendo’. Pero la verdad es que tiene que estar óptima. Hace gimnasia, va al kinesiólogo, voy a tomar el té con ella para que no se sienta sola”.
¿Cómo evoluciona la salud de Mirtha Legrand?
Durante la entrevista, Tinayre también hizo referencia a rumores recientes: “Ayer corrió una versión espantosa”, dijo, sin dar detalles, aunque sí reconoció haber recibido múltiples llamados de personas preocupadas. “Por eso te hablo de la ansiedad. Mirtha está muy bien. Tiene 99 años, se está recuperando”, aseguró.
Por último, confirmó que la conductora recibió antibióticos, que se encuentra en proceso de recuperar fuerzas y que aún presenta una tos residual.