Filosofía y Letras firma convenios académicos con ocho países

Resumen para apurados
- La Facultad de Filosofía y Letras (UNT) firmó un convenio con la Universidad de Prešov, Eslovaquia, sumando ocho países aliados para fortalecer la investigación y el intercambio.
- El acuerdo se integra a una red con España, Francia y Brasil, entre otros. Incluye la digitalización de tesis y movilidad docente, tras una reciente reunión con la Complutense.
- Esta estrategia busca elevar la calidad académica y la proyección global de la institución. Se espera que genere nuevas metodologías de enseñanza y mayores becas internacionales.
La Facultad de Filosofía y Letras profundizó en los últimos días su camino de apertura internacional con la firma de un nuevo convenio académico con la Universidad de Prešov, Eslovaquia. Con este acuerdo, la institución amplía a ocho los países con los que mantiene vínculos formales, sumando a España, Francia, Rusia, Polonia, Chile, Brasil y Colombia.
La iniciativa apunta a fortalecer los intercambios académicos, impulsar la investigación y consolidar la articulación con instituciones extranjeras, en el marco de una política orientada a ampliar la proyección internacional de la Facultad.
En ese marco, además, el 23 de abril pasado se realizó un encuentro estratégico entre docentes de Filosofía y Letras y de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid, como parte del convenio de cooperación vigente entre esa casa de estudios y la UNT.
“Esta reunión marcó el inicio de una alianza clave para fomentar el intercambio académico, para proyectos de cooperación conjunta y generación de nuevas oportunidades de movilidad para nuestros docentes y estudiantes”, explicó el decano Sergio Robín.
La planificación, llevada a cabo por las actuales autoridades de esa casa de estudios, apunta a una estrategia orientada a potenciar el desarrollo del posgrado y la investigación, en un contexto donde la articulación con universidades extranjeras se vuelve cada vez más relevante para mejorar la calidad académica y la proyección de las instituciones.
Según se informó, los convenios contemplan intercambios académicos, desarrollo conjunto de proyectos de investigación y la posibilidad de avanzar en programas de formación compartidos. A su vez, se integran a otras líneas de trabajo que la Facultad viene impulsando, como la digitalización de tesis y trabajos finales, la ampliación de la oferta de posgrado y la difusión de oportunidades de financiamiento.
“Los acuerdos nos permiten proyectar la facultad hacia un escenario internacional, generando vínculos que enriquecen la formación de nuestros estudiantes y docentes. La internacionalización no es un objetivo aislado, sino una herramienta para mejorar la calidad académica y abrir nuevas oportunidades”, indicó Robín.
Por su parte, la vicedecana Nélida Sibaldi subrayó el impacto que estas políticas tienen en la vida institucional: “La articulación con universidades de distintos países amplía horizontes y fortalece nuestras capacidades. Nos permite incorporar nuevas perspectivas, metodologías y experiencias que luego se trasladan al aula y a la investigación”.
Desde la facultad señalaron que este tipo de iniciativas busca consolidar un perfil académico dinámico, con capacidad de adaptación a los cambios del sistema universitario y con una mirada puesta en la cooperación como eje del desarrollo institucional.