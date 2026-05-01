Filosofía y Letras firma convenios académicos con ocho países

Según se informó, los convenios contemplan intercambios académicos, desarrollo conjunto de proyectos de investigación y la posibilidad de avanzar en programas de formación compartidos. A su vez, se integran a otras líneas de trabajo que la Facultad viene impulsando, como la digitalización de tesis y trabajos finales, la ampliación de la oferta de posgrado y la difusión de oportunidades de financiamiento.