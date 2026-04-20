Protesta en Filosofía y Letras: estudiantes reclamaron mejoras edilicias y transparencia en el uso del presupuesto
Resumen para apurados
- Estudiantes y docentes de la UNT realizaron este lunes un 'ruidazo' en la Facultad de Filosofía y Letras por mejoras edilicias y transparencia en el presupuesto universitario.
- El reclamo surge por la inversión de $375 millones en la fachada frente a aulas y baños deteriorados. Exigen mayor participación estudiantil y conectividad Wi-Fi de calidad.
- El conflicto escala en medio de la discusión por la Ley de Financiamiento Universitario. Estudiantes advierten que sin transparencia ni fondos continuará el desfinanciamiento.
Estudiantes y docentes protagonizaron este lunes un “ruidazo” en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) para exigir mejoras en las condiciones de cursado y mayor claridad en la asignación de fondos. La manifestación fue impulsada por distintas agrupaciones estudiantiles y contó con el acompañamiento de docentes nucleados en Adiunt.
El eje del reclamo se centra en una obra de renovación de la fachada del edificio, cuyo costo fue estimado en $375.000.000. Desde la asamblea de estudiantes de la carrera de Comunicación cuestionaron la prioridad de esa inversión frente a otras necesidades urgentes dentro de la facultad.
Joaquín Santilli, delegado general de la asamblea de Comunicación, explicó a LA GACETA que el conflicto comenzó semanas atrás, cuando se conoció el anuncio de la obra. “Desde la carrera de Comunicación salieron varios compañeros a repudiar esta cuestión de por qué se gasta tanta plata en una entrada que nadie pidió”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que existen demandas más urgentes: “Nosotros queremos cursar dignamente. Eso es todo lo que pedimos”.
Entre los principales reclamos, los estudiantes enumeran el arreglo de baños y aulas, mejoras en la conectividad Wi-Fi, mayor accesibilidad para personas con movilidad reducida y la ampliación de espacios como merenderos. “Necesitamos que se ponga plata para que podamos cursar, para que haya señal en la facultad”, agregó.
El dirigente estudiantil también vinculó la situación con el contexto nacional en materia universitaria. “Enganchamos todo esto con la ley de financiamiento universitario. Si no se aplica, vamos a seguir en una situación de desfinanciamiento y de paros”, advirtió. En esa línea, planteó la necesidad de que se garantice tanto la implementación de esa normativa como la transparencia en la gestión de los recursos dentro de la UNT.
Otro de los cuestionamientos apunta a la falta de participación estudiantil en la toma de decisiones. “Necesitamos que la facultad democratice estas cuestiones porque a nosotros no se nos consultó nada”, señaló Santilli.
En cuanto a las acciones realizadas, indicó que ya se llevaron adelante instancias formales de reclamo. “Hace dos semanas hicimos una asamblea de comunicación donde exigimos una asamblea general. Ahora se está llevando un petitorio a las autoridades”, detalló. Además, mencionó que desde el espacio estudiantil elevaron un pliego reivindicativo con ocho puntos concretos vinculados a las condiciones de cursado.
“Esta facultad tiene una excelencia académica muy importante, pero necesitamos que se equiparen las condiciones de cursado con esa excelencia”, concluyó Santilli.