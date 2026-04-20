Protesta en Filosofía y Letras: estudiantes reclamaron mejoras edilicias y transparencia en el uso del presupuesto

El dirigente estudiantil también vinculó la situación con el contexto nacional en materia universitaria. “Enganchamos todo esto con la ley de financiamiento universitario. Si no se aplica, vamos a seguir en una situación de desfinanciamiento y de paros”, advirtió. En esa línea, planteó la necesidad de que se garantice tanto la implementación de esa normativa como la transparencia en la gestión de los recursos dentro de la UNT.