Secciones
Política

Protesta en Filosofía y Letras: estudiantes reclamaron mejoras edilicias y transparencia en el uso del presupuesto

Un “ruidazo” frente a la facultad visibilizó el malestar por las condiciones de cursado y la falta de participación en las decisiones.

Hace 47 Min

Resumen para apurados

  • Estudiantes y docentes de la UNT realizaron este lunes un 'ruidazo' en la Facultad de Filosofía y Letras por mejoras edilicias y transparencia en el presupuesto universitario.
  • El reclamo surge por la inversión de $375 millones en la fachada frente a aulas y baños deteriorados. Exigen mayor participación estudiantil y conectividad Wi-Fi de calidad.
  • El conflicto escala en medio de la discusión por la Ley de Financiamiento Universitario. Estudiantes advierten que sin transparencia ni fondos continuará el desfinanciamiento.
Resumen generado con IA

Estudiantes y docentes protagonizaron este lunes un “ruidazo” en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) para exigir mejoras en las condiciones de cursado y mayor claridad en la asignación de fondos. La manifestación fue impulsada por distintas agrupaciones estudiantiles y contó con el acompañamiento de docentes nucleados en Adiunt.

El eje del reclamo se centra en una obra de renovación de la fachada del edificio, cuyo costo fue estimado en $375.000.000. Desde la asamblea de estudiantes de la carrera de Comunicación cuestionaron la prioridad de esa inversión frente a otras necesidades urgentes dentro de la facultad.

Joaquín Santilli, delegado general de la asamblea de Comunicación, explicó a LA GACETA que el conflicto comenzó semanas atrás, cuando se conoció el anuncio de la obra. “Desde la carrera de Comunicación salieron varios compañeros a repudiar esta cuestión de por qué se gasta tanta plata en una entrada que nadie pidió”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que existen demandas más urgentes: “Nosotros queremos cursar dignamente. Eso es todo lo que pedimos”.

Entre los principales reclamos, los estudiantes enumeran el arreglo de baños y aulas, mejoras en la conectividad Wi-Fi, mayor accesibilidad para personas con movilidad reducida y la ampliación de espacios como merenderos. “Necesitamos que se ponga plata para que podamos cursar, para que haya señal en la facultad”, agregó.

El dirigente estudiantil también vinculó la situación con el contexto nacional en materia universitaria. “Enganchamos todo esto con la ley de financiamiento universitario. Si no se aplica, vamos a seguir en una situación de desfinanciamiento y de paros”, advirtió. En esa línea, planteó la necesidad de que se garantice tanto la implementación de esa normativa como la transparencia en la gestión de los recursos dentro de la UNT.

Estudiantes y docentes protagonizaron este lunes un “ruidazo” en la Facultad de Filosofía y Letras Estudiantes y docentes protagonizaron este lunes un “ruidazo” en la Facultad de Filosofía y Letras IMAGEN DE ARCHIVO

Otro de los cuestionamientos apunta a la falta de participación estudiantil en la toma de decisiones. “Necesitamos que la facultad democratice estas cuestiones porque a nosotros no se nos consultó nada”, señaló Santilli.

En cuanto a las acciones realizadas, indicó que ya se llevaron adelante instancias formales de reclamo. “Hace dos semanas hicimos una asamblea de comunicación donde exigimos una asamblea general. Ahora se está llevando un petitorio a las autoridades”, detalló. Además, mencionó que desde el espacio estudiantil elevaron un pliego reivindicativo con ocho puntos concretos vinculados a las condiciones de cursado.

“Esta facultad tiene una excelencia académica muy importante, pero necesitamos que se equiparen las condiciones de cursado con esa excelencia”, concluyó Santilli.

Temas Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Murió Luis Brandoni, actor emblema del cine, la televisión y el teatro argentinos
1

Murió Luis Brandoni, actor emblema del cine, la televisión y el teatro argentinos

De qué murió y cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni
2

De qué murió y cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni

El Colegio del Sol activó protocolos tras hallar una amenaza de tiroteo para el martes
3

El Colegio del Sol activó protocolos tras hallar una amenaza de tiroteo para el martes

La llamativa explicación de Darío Herrera tras no cobrar penal para River en el cierre del Superclásico
4

La llamativa explicación de Darío Herrera tras no cobrar penal para River en el cierre del Superclásico

La contundente postura de Paredes sobre el penal que reclamó River en el cierre del Superclásico
5

La contundente postura de Paredes sobre el penal que reclamó River en el cierre del Superclásico

En Israel, Milei recibió un Doctorado Honoris Causa y ratificó su ofensiva ideológica contra Irán
6

En Israel, Milei recibió un "Doctorado Honoris Causa" y ratificó su ofensiva ideológica contra Irán

Más Noticias
Alerta en los aeropuertos: ATE advirtió que no habrá vuelos el viernes por despidos en el Servicio Meteorológico

Alerta en los aeropuertos: ATE advirtió que no habrá vuelos el viernes por despidos en el Servicio Meteorológico

La contundente postura de Paredes sobre el penal que reclamó River en el cierre del Superclásico

La contundente postura de Paredes sobre el penal que reclamó River en el cierre del Superclásico

La llamativa explicación de Darío Herrera tras no cobrar penal para River en el cierre del Superclásico

La llamativa explicación de Darío Herrera tras no cobrar penal para River en el cierre del Superclásico

En Israel, Milei recibió un Doctorado Honoris Causa y ratificó su ofensiva ideológica contra Irán

En Israel, Milei recibió un "Doctorado Honoris Causa" y ratificó su ofensiva ideológica contra Irán

El Colegio del Sol activó protocolos tras hallar una amenaza de tiroteo para el martes

El Colegio del Sol activó protocolos tras hallar una amenaza de tiroteo para el martes

Caso Adorni: citaron a declarar al hijo de la jubilada que vendió el departamento de Caballito

Caso Adorni: citaron a declarar al hijo de la jubilada que vendió el departamento de Caballito

De qué murió y cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni

De qué murió y cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni

Murió Luis Brandoni, actor emblema del cine, la televisión y el teatro argentinos

Murió Luis Brandoni, actor emblema del cine, la televisión y el teatro argentinos

Comentarios