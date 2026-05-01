Franco Colapinto y su ingeniero, Stuart Barlow: “Fue el drifting en Buenos Aires”, la broma tras su gran clasificación

El viernes en el Gran Premio de Miami dejó una imagen que va más allá del resultado: Franco Colapinto y su ingeniero Stuart Barlow celebrando, entre risas y datos técnicos, una de las mejores actuaciones del argentino en la Fórmula 1. El piloto de Alpine se metió en el octavo puesto de la clasificación sprint con un tiempo de 1:29.320 y, tras bajarse del auto, protagonizó un intercambio que reflejó tanto la confianza del equipo como el buen clima interno.