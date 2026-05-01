Franco Colapinto y su ingeniero, Stuart Barlow: “Fue el drifting en Buenos Aires”, la broma tras su gran clasificación

Resumen para apurados
- Franco Colapinto clasificó 8° para la carrera sprint del GP de Miami este viernes. El piloto de Alpine logró un tiempo destacado, superando a rivales directos en una sesión clave.
- Tras la tanda, bromeó con su ingeniero Stuart Barlow sobre su reciente exhibición en Buenos Aires. Destacó su rendimiento con gomas usadas frente a pilotos con neumáticos nuevos.
- El resultado confirma la evolución del auto y la gran confianza del argentino en la F1. Se espera que este nivel fortalezca su posición y la del equipo en las próximas competencias.
El viernes en el Gran Premio de Miami dejó una imagen que va más allá del resultado: Franco Colapinto y su ingeniero Stuart Barlow celebrando, entre risas y datos técnicos, una de las mejores actuaciones del argentino en la Fórmula 1. El piloto de Alpine se metió en el octavo puesto de la clasificación sprint con un tiempo de 1:29.320 y, tras bajarse del auto, protagonizó un intercambio que reflejó tanto la confianza del equipo como el buen clima interno.
Apenas finalizada la vuelta, Barlow le pidió que siguiera el procedimiento habitual mientras esperaban el cierre de la tanda. En ese contexto, el ingeniero comenzó a darle referencias: había superado a Pierre Gasly y también a Isack Hadjar, incluso cuando este último había utilizado neumáticos nuevos. La respuesta de Colapinto fue inmediata: “¡Bien, bien! Buen trabajo… ¡BUEN TRABAJO!”, celebró por radio.
El dato técnico no era menor. Con gomas usadas, el argentino había logrado mantenerse competitivo frente a rivales directos, una señal clara del avance del Alpine A526 en un circuito exigente.
Pero el momento también tuvo espacio para el distendido comentario de Barlow, que atribuyó en tono de broma el rendimiento a la exhibición que Colapinto había realizado días atrás en Buenos Aires. “Supongo que fue toda esa práctica de drifting”, lanzó. La respuesta del piloto, entre risas, cerró la escena: “Jajaja, sí. Vamos mañana”.
Más allá del tono relajado, el mensaje final fue claro. “Estoy muy orgulloso de ustedes”, les dijo Colapinto al equipo. Una frase que resume el momento: rendimiento en alza, confianza compartida y la sensación de que, en Miami, algo empezó a encajar.
ð¦ð· TenÃ©s razÃ³n, Stuart, fueron los trompitos en Buenos Aires— Carburando (@CarburandoTV) May 1, 2026
@francolapinto y Stuart Barlow protagonizaron un divertido intercambio tras el 8Â° puesto del argentino en la clasificaciÃ³n Sprint del Gran Premio de Miami de FÃ³rmula 1. #MiamiGP #Colapinto #F1 pic.twitter.com/bYjs3BaKd0