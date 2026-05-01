Franco Colapinto se ilusiona en el GP de Miami: “Entendimos qué nos faltaba”

Resumen para apurados
- Franco Colapinto logró el octavo puesto en la clasificación sprint del GP de Miami, tras identificar mejoras técnicas necesarias en su auto para esta competencia.
- El piloto argentino superó dificultades previas adaptándose a un circuito desconocido de 5.412 metros, logrando un salto de rendimiento clave con su equipo Alpine.
- Con el rumbo recuperado, Colapinto encara la carrera sprint y la clasificación principal del domingo con expectativas de consolidar su crecimiento en la Fórmula 1.
Franco Colapinto tuvo una jornada sólida en el Gran Premio de Miami, el piloto argentino valoró no solo el resultado -octavo en la clasificación sprint-, sino también el proceso que lo llevó hasta ahí.
“Estoy contento. Lo principal fue entender un poco por qué nos faltaba en las carreras anteriores, y hacerlo en una pista que no conocía, mucho más complicado que lo normal”, expresó Colapinto apenas se bajó del auto, todavía en el paddock, mientras repasaba su actuación en el circuito estadounidense.
El resultado no fue casual. El argentino mostró una mejora evidente en el rendimiento de su Alpine A526, especialmente en un trazado técnico de 5.412 metros que exigía precisión y adaptación. En ese contexto, su desempeño tomó aún más valor: no solo se metió en zona de puntos para la sprint, sino que también dejó señales claras de crecimiento.
Colapinto hizo foco en ese aspecto. “Fue un buen quiebre para parar y volver a empezar. Siento que encontramos el rumbo y el por qué de la baja de performance en las tres carreras anteriores. Va todo encaminado, y mañana iremos por más”, sostuvo el piloto de Pilar, confiado en que el equipo logró dar un paso adelante.
La actividad continuará este sábado con la carrera sprint, que se disputará desde las 13 (hora argentina) a 19 vueltas o un máximo de 60 minutos. Más tarde, a partir de las 17, Colapinto volverá a salir a pista para afrontar la clasificación de la carrera principal del domingo.
Con un mejor entendimiento del auto y un rendimiento en alza, el argentino se prepara para un día clave. Miami, por ahora, marca un punto de inflexión.
COLAPINTO, FELIZ EN MIAMI— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 1, 2026
Franco hablÃ³ con Juan Fossaroli y explicÃ³ su buen momento en la qualy de la sprint en el #MiamiGP.
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