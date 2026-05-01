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Briatore, rendido ante Colapinto: la tremenda felicitación por su resultado en la qualy sprint de Miami

El italiano destacó el trabajo del argentino en redes sociales después de su sólido rendimiento en la qualy sprint.

Franco Colapinto y Flavio Briatore después del GP de Miami. Franco Colapinto y Flavio Briatore después del GP de Miami. @briatoreflavio
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Flavio Briatore felicitó a Franco Colapinto por su octavo puesto en la clasificación sprint del GP de Miami este viernes, destacando su sólido rendimiento en la escudería Alpine.
  • El italiano compartió un mensaje de apoyo en redes tras la mejor marca del argentino. Briatore ya había resaltado su madurez y crecimiento previo desde su debut en la Fórmula 1.
  • Este respaldo de una figura clave refuerza el lugar de Colapinto en Alpine. Su evolución técnica y deportiva proyecta una consolidación vital para su futuro en la categoría reina.
Resumen generado con IA

El gran viernes de Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami no solo tuvo impacto en pista. Su octavo puesto en la clasificación sprint, el mejor resultado desde su llegada a Alpine, también encontró eco dentro del propio equipo. Y, especialmente, en una de las voces más influyentes de la escudería: Flavio Briatore

El italiano, una figura central en la estructura del equipo, eligió las redes sociales para expresar su satisfacción por el rendimiento del piloto argentino. A través de su cuenta de Instagram, compartió una imagen en la que se lo ve abrazado con Colapinto tras la tanda clasificatoria y acompañó el posteo con un mensaje breve pero contundente: “Bravo Franco!!! Súper trabajo. Seguí adelante”.

El gesto no fue uno más. Se trata de una nueva muestra de respaldo en una relación que, en los últimos meses, se volvió cada vez más visible. Briatore, que ocupa un rol clave en la conducción de Alpine, ya había destacado públicamente al argentino tras el Road Show en Buenos Aires, en el que elogió tanto su actuación como la respuesta del público. 

También hubo señales en momentos más delicados. Después del Gran Premio de China, cuando Colapinto tuvo una buena actuación pero quedó al margen de la Q3, el dirigente lo había contenido con un abrazo que marcó cercanía. Ahora, en Miami, el reconocimiento llega en un contexto distinto: con resultados concretos que empiezan a respaldar su crecimiento. 

Incluso en la previa del fin de semana, Briatore había destacado la evolución del piloto. “Está mejor con la ingeniería, más maduro. Era un chico, ahora es un hombre”, sostuvo, en una frase que resume el proceso que atraviesa Colapinto dentro de la Fórmula 1.

El mensaje posterior a la clasificación sprint termina de reforzar esa línea. En un equipo en reconstrucción, el respaldo de una figura como Briatore no es menor. Y para Colapinto, que busca consolidarse en la categoría, ese reconocimiento llega en el momento justo: cuando el rendimiento empieza a transformarse en resultados.

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