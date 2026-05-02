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El NOA produjo 602.299.600 litros de alcohol hidratado

El volumen supera la cantidad registrada durante la campaña 2024, de 577.827.000 litros. Algunas plantas siguen destilando.

El NOA produjo 602.299.600 litros de alcohol hidratado
Hace 8 Hs

Las autoridades del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) difundieron que al 29 de abril el complejo sucroalcoholero regional argentino atravesaba un avance de la campaña de alcohol con resultados récord históricos de producción.

En los ingenios de la región aún continúa el proceso de destilación: las plantas utilizan melaza y azúcares obtenidos de la molienda de 2025 para la producción de alcohol hidratado.

El avance de la campaña alcoholera en Tucumán acumula 365 días de trabajo, con los ingenios Leales y La Florida aún en producción. En conjunto con las destilerías que ya finalizaron su actividad, se lleva alcanzando una producción de 357.748.183 litros de alcohol hidratado, lo que representa un incremento de un 4,5%, respecto de la misma fecha de la campaña 2024.

En la provincia de Jujuy, la planta de Ledesma continúa con el proceso de destilación de alcohol hidratado. Por su parte, las provincias de Salta y Jujuy, en conjunto, registran una producción de 244.550.762 litros, lo que significa un aumento de un 8% en comparación con el mismo período de la campaña anterior.

En lo referente a la producción regional en conjunto, la región NOA ha producido un total de 602.299.600 litros de alcohol hidratado.

A la fecha el volumen de alcohol producido es mayor a la producción total registrado en la campaña 2024, que fue de 577.827.000 litros. El volumen producido hasta la fecha representa un incremento de un 4%.

Este es un logro más para la campaña, y se da en el marco del acuerdo alcanzado por los representantes de las plantas de las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, en conjunto con el gobierno provincial de Tucumán, mediante el cual se asumía el compromiso de ordenamiento para la zafra 2025. El acuerdo contempla la producción de un volumen de 600.000 m³ de alcohol, para la campaña de destilación 2025/2026.

La proyección para la producción de alcohol hidratado en la campaña 2025/2026 indica que se podrían superar los 600.000 m³, una cifra récord que consolidaría al sector como motor energético de la región.

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