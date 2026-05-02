El NOA produjo 602.299.600 litros de alcohol hidratado

Este es un logro más para la campaña, y se da en el marco del acuerdo alcanzado por los representantes de las plantas de las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, en conjunto con el gobierno provincial de Tucumán, mediante el cual se asumía el compromiso de ordenamiento para la zafra 2025. El acuerdo contempla la producción de un volumen de 600.000 m³ de alcohol, para la campaña de destilación 2025/2026.