Cambios en etiquetas de fitosanitarios

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) actualizó los requisitos de etiquetado de productos fitosanitarios formulados de uso agrícola e incorporó las directrices del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA).
Mediante su resolución 373/2026 -ya publicada en el Boletín Oficial-, el organismo nacional, establece criterios claros, uniformes y actualizados sobre la información que deben contener los marbetes, con el objetivo de fortalecer la comunicación de riesgos y brindar a productores y aplicadores herramientas más precisas para la correcta utilización de cada producto.
La incorporación de pictogramas, palabras de advertencia e indicaciones de peligro permitirá una identificación más ágil y estandarizada de los riesgos asociados, promoviendo decisiones informadas en el manejo y aplicación.
De este modo, el Senasa armoniza la regulación nacional con estándares internacionales, y mejora la calidad y la transparencia de la información disponible, con el objetivo de seguir contribuyendo al uso responsable y seguro de los productos fitosanitarios, en resguardo de la salud humana y de la producción agrícola.