Viñedos, paseos en globo y valles soñados: el pueblo argentino que fue reconocido por la ONU como uno de los mejores del mundo

Resumen para apurados
- ONU Turismo seleccionó a Uspallata, Mendoza, como candidata a 'Best Tourism Villages' por su riqueza histórica y natural, integrando un selecto grupo de ocho pueblos argentinos.
- Ubicada a 2500 metros de altura, la villa ofrece viñedos, glamping y acceso al Aconcagua. Preserva su identidad rural y legado sanmartiniano, cumpliendo estándares internacionales.
- La distinción impulsa la visibilidad global de la región, promoviendo el turismo sostenible y el desarrollo económico local mientras protege el patrimonio cultural andino.
Fueron ocho los pueblos seleccionados por la Organización de las Naciones Unidas, entre el vastísimo territorio de la Argentina, como candidatos para convertirse en los mejores destinos rurales. Uno de ellos fue Uspallata, una localidad y valle andino a 2500 metros de altura que fue también un lugar histórico en el que San Martín instaló las fortalezas que servirían a la lucha por liberar a Chile del gobierno español. Después de que la historia prosiguiera de la manera que ya conocemos popularmente, esta aldea se convirtió en uno de los puntos dedicados al turismo más destacados del mundo.
Uspallata, al igual que los otros siete postulantes, recibió el reconocimiento como uno de los ocho parajes aspirantes al Best Tourism Villages, iniciativa de la ONU Turismo y que busca consagrar los mejores enclaves rurales del mundo.
Como candidatos entre múltiples localidades alrededor dle globo, estos destinos se destacan por la capacidad de sus comunidades para preservar sus estilos de vida y promover sus productos locales. En una ceremonia realizada el año pasado en el emblemático Gran Hotel Uspallata, el pueblo recibió formalmente el certificado de manos de autoridades nacionales, en un evento que reunió a referentes del sector privado y municipal de Las Heras.
Entre el turismo de aventura y la historia del valle andino
La oferta que posiciona a Uspallata en el radar global es tan vasta como su paisaje. Quienes visitan la zona pueden sumergirse en una experiencia que combina la adrenalina del turismo aventura con el peso de la historia. Entre sus joyas se encuentran Las Bóvedas, un conjunto minero colonial único que aún conserva hornos y acueductos originales. Pero la propuesta se moderniza con alojamientos de alta gama bajo la modalidad glamping, viñedos de altura, paseos en globo y recorridos por la imponente Reserva Natural de Villavicencio.
Además de su valor propio, esta localidad funciona como la llave de acceso a los tesoros más grandes de Mendoza: es la puerta de entrada obligada hacia el Aconcagua, el Puente del Inca, Las Cuevas y Penitentes. Su fisonomía cumple con creces los requisitos de la ONU Turismo para el programa Best Tourism Villages: tener menos de 15.000 habitantes, conservar un entorno rural auténtico y poner en valor un estilo de vida que cautiva a viajeros de todo el planeta.
Uspallata fue candidata junto a la delegación argentina ganadora: Colonia Carlos Pellegrini en Corrientes y Maimará en Jujuy fueron los rincones más destacados del mundo por su experiencia turística que va más allá del atractivo arqitectónico o paisajístico.