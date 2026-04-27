Viñedos, paseos en globo y valles soñados: el pueblo argentino que fue reconocido por la ONU como uno de los mejores del mundo

Fueron ocho los pueblos seleccionados por la Organización de las Naciones Unidas, entre el vastísimo territorio de la Argentina, como candidatos para convertirse en los mejores destinos rurales. Uno de ellos fue Uspallata, una localidad y valle andino a 2500 metros de altura que fue también un lugar histórico en el que San Martín instaló las fortalezas que servirían a la lucha por liberar a Chile del gobierno español. Después de que la historia prosiguiera de la manera que ya conocemos popularmente, esta aldea se convirtió en uno de los puntos dedicados al turismo más destacados del mundo.