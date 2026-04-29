Lionel Messi en el Mundial 2026: la tentación del último baile con Argentina

Resumen para apurados
- Lionel Messi disputará el Mundial 2026 en Norteamérica con la Selección Argentina, marcando su sexta participación y el posible cierre de su histórica carrera profesional.
- Tras debutar en 2006 y consagrarse en Qatar 2022, el capitán llega sin deudas pendientes. El torneo en EE. UU., México y Canadá representa el epílogo de una trayectoria de 20 años.
- El certamen simboliza el fin de una era futbolística y la consolidación del mito. Más allá del resultado, el mundo se prepara para la última función del máximo ídolo argentino.
Hubo un tiempo en que cada Mundial de Lionel Messi comenzaba bajo presión. En 2006 fue la aparición del heredero de Diego Maradona; en 2010, la obligación de confirmar su estampa de crack; en 2014, la oportunidad de consagrarse; y en 2018 y 2022, la urgencia de ganar. Por ese motivo, tal vez, en esta Copa del Mundo 2026 ocurra algo diferente.
Tal vez, por primera vez, un Mundial suyo empiece bajo la sombra de una despedida; y esa sola posibilidad cambia todo. Porque Argentina no irá a Norteamérica únicamente a defender la Copa conquistada en 2022, sino que además podría estar acompañando el epílogo internacional del futbolista más grande de todos los tiempos. Y ese no es un detalle menor.
Hay algo casi literario en esta simetría. Messi debutó en un Mundial en Alemania, en 2006, con 18 años y cara de promesa. Entró contra Serbia y Montenegro, hizo un gol, dio una asistencia y dejó la sensación de que el futuro había llegado demasiado rápido.
Sin embargo, 20 años más tarde podría llegar a Estados Unidos, México y Canadá con 39, campeón del mundo, liberado de todas las deudas y jugando, quizás, su última Copa.
Pocas carreras ofrecen semejante arco; del chico prodigio al veterano que defiende una corona. Si uno toma esa perspectiva, más que una trayectoria futbolística se parece a una novela.
Durante casi toda su carrera mundialista, Messi vio como los torneos estuvieron atravesados por lo que faltaba. En este 2026, por primera vez, estará atravesado por lo conseguido. Eso modifica incluso la mirada sobre él.
Ya no se discute si puede ser campeón porque ya lo fue. En Qatar, Messi condujo al equipo y logró lo único que le faltaba a una carrera brillante, que tiene detalles de un cuento de hadas. Sin embargo, ahora se observa si este puede ser su última gran función y allí aparece la tentación narrativa irresistible. Sí, la del último baile.
El deporte necesita despedidas para construir mitos
No es casual que esa expresión sobrevuele cada vez que habla del Mundial 2026. Claro, el deporte necesita despedidas para construir mitos. A Maradona le tocó una salida abrupta en 1994, cuando una enfermera lo tomó de la mano y se lo llevó del campo para siempre y Zinedine Zidane convirtió una final en tragedia shakesperiana en 2006. Pero Messi podría tener otra cosa; un cierre defendiendo el título por el que tanto luchó y el que tantas críticas le costó.
Hay una ansiedad extraña en querer convertir cada aparición de Messi en “la última vez”. La última Copa América, el último partido por Eliminatorias, el último juego oficial en Argentina y ahora, el último Mundial. Como si el fútbol quisiera prepararse para un duelo que no sabe cómo atravesar.
Tal vez porque despedir a Messi será algo más que retirar a un crack; será aceptar el final de una época. Una era que empezó mucho antes de Qatar y que transformó incluso la manera en la que Argentina se piensa futbolísticamente.
Tal vez, muchos años después, el Mundial 2026 sea recordado por eso. No será recordado por una táctica, ni por un gol específico, y ni siquiera por si Argentina logra o no retener la Copa. Tal vez sea recordado por esa sensación mucho más profunda de haber asistido, acaso, a la última función del protagonista principal.
Y hay algo hermoso en todo esto. Porque en 2006 fuimos testigos del comienzo. Tal vez en 2026 asistamos al cierre; y pocas veces el fútbol concede el privilegio de ver una obra completa.