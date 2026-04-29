Lionel Messi en el Mundial 2026: la tentación del último baile con Argentina

El deporte necesita despedidas para construir mitos

No es casual que esa expresión sobrevuele cada vez que habla del Mundial 2026. Claro, el deporte necesita despedidas para construir mitos. A Maradona le tocó una salida abrupta en 1994, cuando una enfermera lo tomó de la mano y se lo llevó del campo para siempre y Zinedine Zidane convirtió una final en tragedia shakesperiana en 2006. Pero Messi podría tener otra cosa; un cierre defendiendo el título por el que tanto luchó y el que tantas críticas le costó.