Álbum del Mundial: cómo obtener gratis un sobre de figuritas por día

El álbum digital del Mundial 2026 es la versión virtual oficial de Panini y la FIFA disponible gratuitamente para celulares Android/iOs así como en la web. La propuesta replica la experiencia clásica de las figuritas, pero la traslada al celular con una dinámica más ágil y con varias recompensas diarias. Además de los sobres entregados por día de la plataforma, es pósible increcementar el número con los paquetes diarios que ofrece Coca Cola