Secciones
SociedadActualidad

Álbum del Mundial: cómo obtener gratis un sobre de figuritas por día

Existen maneras de completar el álbum sin la necesidad de gastar mucho dinero.

Cómo conseguir figuritas del Mundial gratis. Cómo conseguir figuritas del Mundial gratis. (Imagen web)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Coca-Cola y Panini ofrecen en Argentina sobres digitales gratuitos diarios para el álbum del Mundial 2026, buscando facilitar el acceso ante los altos costos del formato físico.
  • Mediante el registro en la web de Coca-Cola, los fans obtienen códigos para canjear en la app oficial de Panini. La medida responde a una inversión estimada de $700.000 para el álbum.
  • La estrategia digital reduce la brecha económica y fomenta el intercambio global. Esta tendencia consolida el coleccionismo virtual como una alternativa masiva y accesible al papel.
Resumen generado con IA

Códigos, trucos ocultos, combos de comida con promociones incluidas y mensajes reservados: a medida que la fiebre mundialista avanza surgen nuevas estrategias ingeniosas para llenar el coleccionable del mundial lo antes posible. Pero el impedimento económico puede ser más considerable que las ganas de concluirlo, ya que entre los costos del ejemplar y paquetes diarios de figuritas, completar puede significar una inversión estimada de unos $700.000 con sobres de $2000. Pero existen formas de obtenerlos diariamente gratis.

Álbum del Mundial 2026: alertan por estafas con figuritas antes del lanzamiento oficial en Argentina

Álbum del Mundial 2026: alertan por estafas con figuritas antes del lanzamiento oficial en Argentina

Aunque solo aplica para el álbum de la Copa Mundial 2026 en su versión digital, Coca-Cola anunció su asociación con Panini, la editorial oficial de las figuritas de la FIFA y con ello agilizaron promociones y beneficios únicos para permitir que los aficionados puedan finalizar su álbum.

El álbum digital del Mundial 2026 es la versión virtual oficial de Panini y la FIFA disponible gratuitamente para celulares Android/iOs así como en la web. La propuesta replica la experiencia clásica de las figuritas, pero la traslada al celular con una dinámica más ágil y con varias recompensas diarias. Además de los sobres entregados por día de la plataforma, es pósible increcementar el número con los paquetes diarios que ofrece Coca Cola

¿Cómo conseguir las figuritas gratis?

La mecánica para sumar estos beneficios es sencilla pero requiere constancia. Para obtener el código que desbloquea los paquetes, el usuario debe iniciar sesión o registrarse en el sitio oficial de Coca-Cola. Una vez dentro, la plataforma genera un código único diario que se puede copiar con un simple toque.

El siguiente paso es trasladar ese código a la aplicación oficial de Panini (disponible tanto para Android como para iOS) o a su versión web. Al canjearlo en la sección correspondiente, se acredita automáticamente un paquete de figuritas digitales adicionales a los que la aplicación entrega por defecto cada 24 horas.

Una alianza histórica para el coleccionismo

La estrategia de Coca-Cola no se limita solo a lo virtual: la marca de bebidas integró códigos y figuritas directamente en sus empaques físicos, permitiendo que el ritual de coleccionar sea más accesible para todos los aficionados, eliminando la barrera de los altos costos de los sobres tradicionales.

Además de los paquetes gratuitos, el ecosistema digital ofrece una experiencia social completa. Dentro de la aplicación, los usuarios pueden:

  • Intercambiar figuritas repetidas con otros aficionados de todo el mundo de forma instantánea.
  • Participar en desafíos especiales para ganar recompensas exclusivas.
  • Completar álbumes temáticos que celebran la historia del fútbol.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada
1

Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada

Por qué se come locro el 1 de mayo: una comida sazonada con identidad
2

Por qué se come locro el 1 de mayo: una comida sazonada con identidad

Mensaje de Jaldo a los trabajadores: Cuiden el empleo, hoy es muy difícil conseguir otro
3

Mensaje de Jaldo a los trabajadores: "Cuiden el empleo, hoy es muy difícil conseguir otro"

Recuerdos fotográficos: de protestas sofocadas a palos y de actos masivos, en 14 fotos
4

Recuerdos fotográficos: de protestas sofocadas a palos y de actos masivos, en 14 fotos

Según la psicología: qué significa añadir sal a la comida, sin probarla antes
5

Según la psicología: qué significa añadir sal a la comida, sin probarla antes

Ranking notas premium
Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada
1

Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada

“El problema no es solo el mosquito”: las fallas urbanas que explican el avance del chikungunya en Tucumán
2

“El problema no es solo el mosquito”: las fallas urbanas que explican el avance del chikungunya en Tucumán

“Rape academy”: qué muestra la investigación de CNN sobre la cultura de la violencia sexual
3

“Rape academy”: qué muestra la investigación de CNN sobre la cultura de la violencia sexual

¿Qué pueden hacer las empresas frente al riesgo político argentino?
4

¿Qué pueden hacer las empresas frente al riesgo político argentino?

Jóvenes y trabajo en Tucumán: informalidad, frustración y un mercado que no logra integrarlos
5

Jóvenes y trabajo en Tucumán: informalidad, frustración y un mercado que no logra integrarlos

Más Noticias
Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada

Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada

Recuerdos fotográficos: de protestas sofocadas a palos y de actos masivos, en 14 fotos

Recuerdos fotográficos: de protestas sofocadas a palos y de actos masivos, en 14 fotos

Mayo todavía tiene un feriado y un fin de semana largo: ¿cuándo serán?

Mayo todavía tiene un feriado y un fin de semana largo: ¿cuándo serán?

Mensaje de Jaldo a los trabajadores: Cuiden el empleo, hoy es muy difícil conseguir otro

Mensaje de Jaldo a los trabajadores: "Cuiden el empleo, hoy es muy difícil conseguir otro"

Cómo es el nuevo color que solo cinco personas pueden ver y por qué nadie más puede percibirlo

Cómo es el nuevo color que solo cinco personas pueden ver y por qué nadie más puede percibirlo

Según la psicología: qué significa añadir sal a la comida, sin probarla antes

Según la psicología: qué significa añadir sal a la comida, sin probarla antes

Aguinaldo para empleadas domésticas: cuál es el monto base que tienen que cobrar

Aguinaldo para empleadas domésticas: cuál es el monto base que tienen que cobrar

Por qué se come locro el 1 de mayo: una comida sazonada con identidad

Por qué se come locro el 1 de mayo: una comida sazonada con identidad

Comentarios