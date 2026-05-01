Álbum del Mundial: cómo obtener gratis un sobre de figuritas por día

Resumen para apurados
- Coca-Cola y Panini ofrecen en Argentina sobres digitales gratuitos diarios para el álbum del Mundial 2026, buscando facilitar el acceso ante los altos costos del formato físico.
- Mediante el registro en la web de Coca-Cola, los fans obtienen códigos para canjear en la app oficial de Panini. La medida responde a una inversión estimada de $700.000 para el álbum.
- La estrategia digital reduce la brecha económica y fomenta el intercambio global. Esta tendencia consolida el coleccionismo virtual como una alternativa masiva y accesible al papel.
Códigos, trucos ocultos, combos de comida con promociones incluidas y mensajes reservados: a medida que la fiebre mundialista avanza surgen nuevas estrategias ingeniosas para llenar el coleccionable del mundial lo antes posible. Pero el impedimento económico puede ser más considerable que las ganas de concluirlo, ya que entre los costos del ejemplar y paquetes diarios de figuritas, completar puede significar una inversión estimada de unos $700.000 con sobres de $2000. Pero existen formas de obtenerlos diariamente gratis.
Aunque solo aplica para el álbum de la Copa Mundial 2026 en su versión digital, Coca-Cola anunció su asociación con Panini, la editorial oficial de las figuritas de la FIFA y con ello agilizaron promociones y beneficios únicos para permitir que los aficionados puedan finalizar su álbum.
El álbum digital del Mundial 2026 es la versión virtual oficial de Panini y la FIFA disponible gratuitamente para celulares Android/iOs así como en la web. La propuesta replica la experiencia clásica de las figuritas, pero la traslada al celular con una dinámica más ágil y con varias recompensas diarias. Además de los sobres entregados por día de la plataforma, es pósible increcementar el número con los paquetes diarios que ofrece Coca Cola
¿Cómo conseguir las figuritas gratis?
La mecánica para sumar estos beneficios es sencilla pero requiere constancia. Para obtener el código que desbloquea los paquetes, el usuario debe iniciar sesión o registrarse en el sitio oficial de Coca-Cola. Una vez dentro, la plataforma genera un código único diario que se puede copiar con un simple toque.
El siguiente paso es trasladar ese código a la aplicación oficial de Panini (disponible tanto para Android como para iOS) o a su versión web. Al canjearlo en la sección correspondiente, se acredita automáticamente un paquete de figuritas digitales adicionales a los que la aplicación entrega por defecto cada 24 horas.
Una alianza histórica para el coleccionismo
La estrategia de Coca-Cola no se limita solo a lo virtual: la marca de bebidas integró códigos y figuritas directamente en sus empaques físicos, permitiendo que el ritual de coleccionar sea más accesible para todos los aficionados, eliminando la barrera de los altos costos de los sobres tradicionales.
Además de los paquetes gratuitos, el ecosistema digital ofrece una experiencia social completa. Dentro de la aplicación, los usuarios pueden:
- Intercambiar figuritas repetidas con otros aficionados de todo el mundo de forma instantánea.
- Participar en desafíos especiales para ganar recompensas exclusivas.
- Completar álbumes temáticos que celebran la historia del fútbol.