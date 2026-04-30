Figuritas del Mundial 2026: cuántas son y cuánto cuesta coleccionarlas

Resumen para apurados
- Panini lanzó en Argentina el álbum del Mundial 2026 con 980 figuritas. Los altos costos y la fiebre mundialista marcan esta edición lanzada en abril para los coleccionistas.
- El álbum cuesta $15.000 y cada sobre $2.000. La colección, la más extensa de la historia, requiere una inversión millonaria debido a la inflación y costos de producción globales.
- Completarlo superaría el millón de pesos, impulsando ferias de intercambio y comunidades digitales. El ritual social persiste, pero ahora condicionado por un alto presupuesto.
El furor por el álbum del Mundial volvió a instalarse con fuerza en la previa de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y esta vez el fenómeno viene acompañado por cifras que sorprenden incluso a los coleccionistas más experimentados.
La edición 2026 de Panini, lanzada en abril, presenta una de las colecciones más extensas de la historia: 980 figuritas distribuidas en un álbum de 112 páginas. La estructura mantiene el formato clásico, con 18 jugadores por selección, más el escudo y la foto grupal, una fórmula que la editorial italiana viene perfeccionando desde Copa Mundial de la FIFA 1970.
El precio de entrada ya marca una diferencia respecto a ediciones anteriores. El álbum en tapa blanda se comercializa a $15.000, mientras que cada sobre —que contiene siete figuritas— cuesta $2.000. A esto se suman combos oficiales, como los que ofrece la tienda Zonakids, con opciones que incluyen el álbum más 25 o 50 sobres, apuntando a quienes buscan avanzar rápido en la colección.
Sin embargo, completar el álbum es otra historia. Según relevamientos publicados por medios especializados y generalistas en Argentina y la región, el costo total puede superar el millón de pesos. El cálculo contempla la compra masiva de sobres y, sobre todo, el problema histórico de las figuritas repetidas, que obliga a los coleccionistas a intercambiar o seguir comprando.
Distintas notas periodísticas coinciden en que el fenómeno se intensificó tras el éxito del álbum de Copa Mundial de la FIFA 2022, cuando la fiebre por completar la colección generó faltantes, largas filas y mercados paralelos. Para 2026, aunque la distribución parece más aceitada, el impacto en el bolsillo es mayor por la inflación y el aumento global de costos de producción.
También se destaca un cambio en el comportamiento de los consumidores: crecen las comunidades digitales de intercambio, ferias organizadas en plazas y clubes, y grupos en redes donde las figuritas difíciles —especialmente las especiales o brillantes— se negocian casi como objetos de colección.
Más allá de los números, el álbum de Panini sigue funcionando como un ritual social. Padres e hijos, amigos y desconocidos se reúnen con una excusa simple: llenar casilleros. Pero en 2026, esa tradición tiene un precio cada vez más alto, y completar el álbum ya no es solo cuestión de paciencia, sino también de presupuesto.