Figuritas del Mundial 2026: cuántas son y cuánto cuesta coleccionarlas

El precio de entrada ya marca una diferencia respecto a ediciones anteriores. El álbum en tapa blanda se comercializa a $15.000, mientras que cada sobre —que contiene siete figuritas— cuesta $2.000. A esto se suman combos oficiales, como los que ofrece la tienda Zonakids, con opciones que incluyen el álbum más 25 o 50 sobres, apuntando a quienes buscan avanzar rápido en la colección.