A medida que se aproxima el Mundial 2026, la figura de la selección argentina como defensora del título ha comenzado a generar una visible fatiga en diversos creadores de contenido internacionales que cuestionan la hegemonía del equipo de Lionel Scaloni. El mexicano Miguel Bedean, conocido popularmente como Mike Máquina del Mal, manifestó públicamente su hartazgo tras convivir con el fervor albiceleste desde la consagración en Catar 2022, asegurando que lleva cuatro años tolerando la premisa de que "el campeón del mundo hace lo que quiere". El tiktoker, quien recientemente regresó de un viaje por Argentina y registra antecedentes como su derrota ante el argentino Momo en el evento de boxeo amateur Párense de Manos 2, criticó duramente lo que percibe como un ambiente de festejo ininterrumpido y cuestionó los constantes elogios hacia figuras como el "Dibu" Martínez, Enzo Fernández y el "Cuti" Romero. Para el streamer, una nueva consagración argentina representaría un escenario insoportable, ya que teme que los hinchas comiencen a proclamarse "más grandes que Italia o Alemania" basándose en su palmarés histórico.