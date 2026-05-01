"Ya estoy harto": El agotamiento de un streamer mexicano ante el posible bicampeonato argentino en el Mundial
El youtuber conocido como Mike Máquinal del Mal estalló contra el ambiente de celebración permanente de la "Albiceleste" y advirtió que no soportaría otro ciclo mundialista bajo el dominio de la "Scaloneta", una postura de rechazo que también manifestaron otros influencers como el brasileño Allan Brazuca y el dominicano Will ante la inminencia del certamen.
Resumen para apurados
- Streamers de México, Brasil y Dominicana expresaron su hartazgo ante un posible bicampeonato de Argentina en el Mundial 2026, cuestionando la hegemonía del equipo de Scaloni.
- Tras el título en Catar 2022, influencers como Mike Máquina del Mal critican el festejo permanente y a figuras como el Dibu Martínez, tildando el ambiente de insoportable.
- Esta saturación digital anticipa una fuerte rivalidad para el próximo Mundial. Un cuarto título argentino redefiniría el debate sobre las potencias frente a Alemania e Italia.
A medida que se aproxima el Mundial 2026, la figura de la selección argentina como defensora del título ha comenzado a generar una visible fatiga en diversos creadores de contenido internacionales que cuestionan la hegemonía del equipo de Lionel Scaloni. El mexicano Miguel Bedean, conocido popularmente como Mike Máquina del Mal, manifestó públicamente su hartazgo tras convivir con el fervor albiceleste desde la consagración en Catar 2022, asegurando que lleva cuatro años tolerando la premisa de que "el campeón del mundo hace lo que quiere". El tiktoker, quien recientemente regresó de un viaje por Argentina y registra antecedentes como su derrota ante el argentino Momo en el evento de boxeo amateur Párense de Manos 2, criticó duramente lo que percibe como un ambiente de festejo ininterrumpido y cuestionó los constantes elogios hacia figuras como el "Dibu" Martínez, Enzo Fernández y el "Cuti" Romero. Para el streamer, una nueva consagración argentina representaría un escenario insoportable, ya que teme que los hinchas comiencen a proclamarse "más grandes que Italia o Alemania" basándose en su palmarés histórico.
El frente común de Allan Brazuca y Will ante el fenómeno argentino
Esta sensación de saturación no es exclusiva de México, ya que otros influencers de la región han viralizado mensajes con un tono similar de cara a la cita máxima del fútbol. El brasileño Allan Brazuca confesó que su mayor temor es ver a Argentina alcanzar su cuarto título mundial, lo que le resultaría intolerable ante las previsibles burlas. Además de apuntar contra el posible "agrande" de la afición vecina, Brazuca señaló como figuras "infumables" a referentes del plantel como Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi. Por su parte, el dominicano Ángelo Valdés, conocido como "Will", remarcó en su programa que otra victoria argentina inundaría las redes sociales de un contenido que ya no puede soportar, haciendo especial énfasis en su irritación por las celebraciones y el característico baile del "Dibu" Martínez.
Frente a esta ola de críticas, la respuesta de los usuarios argentinos no se hizo esperar en las plataformas digitales, donde defendieron la legitimidad de sus logros recientes frente a lo que consideran muestras de envidia. Muchos fanáticos sostuvieron que la grandeza del equipo no depende únicamente de los trofeos, pero recalcaron que, de obtener la cuarta estrella, la comparación con las potencias europeas será inevitable. A pesar del deseo expresado por estas voces internacionales de "frenar" a Argentina, el equipo liderado por Lionel Messi se prepara para iniciar su defensa del título con la base de jugadores que logró la proeza hace cuatro años, manteniendo encendida una rivalidad que ya se juega intensamente en el terreno de la opinión pública digital.