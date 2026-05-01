Anses modificará el calendario de pagos por el feriado del 25 de Mayo: qué prestaciones tendrán cambios

Solo dos de las prestaciones que otorga Anses mes a mes se verán interrumpidas por el segundo feriado de mayo. La modificación no alcanzará a los grupos mayoritarios constituidos por los jubilados y pensionados que reciben los haberes mínimos. Los titulares afectados y que sufrirán un día de retraso en los depósitos serán quienes perciban jubilaciones y pensiones con haberes superiores al mínimo y quienes reciban la Prestación por Desempleo (Plan 1).