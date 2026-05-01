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Anses modificará el calendario de pagos por el feriado del 25 de Mayo: qué prestaciones tendrán cambios

Debido al feriado por la Revolución de Mayo, el cronograma de pagos sufrirá modificaciones en la penúltima semana del mes.

Anses modificará el calendario de pagos por el feriado del 25 de Mayo: qué prestaciones tendrán cambios Foto: Misiones Cuatro
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES modificará el calendario de pagos en Argentina por el feriado del 25 de mayo, afectando a jubilados de haberes superiores y beneficiarios de desempleo por el cierre bancario.
  • Debido al lunes feriado, los pagos se interrumpen tras el viernes 22 y se retoman el martes 26. Los cambios impactan en documentos terminados del 2 al 9 según el nuevo cronograma.
  • Esta medida busca organizar la atención bancaria y asegurar que los titulares planifiquen sus cobros ante el día no hábil, evitando aglomeraciones en el reinicio de la actividad.
Resumen generado con IA

El calendario de mayo tiene dos feriados incluidos, pero solo uno de ellos afectará al calendario de pagos de Anses. Este mes, algunas de las prestaciones sufrirán una interrupción en el orden de entregas, porque la penúltima semana los bancos tendrán un día menos de funcionamiento. Esto obligará a correr hasta la semana siguiente el resto de los pagos.

Cómo son los nuevos montos y modalidad de pago de los Créditos Anses en mayo de 2026

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Solo dos de las prestaciones que otorga Anses mes a mes se verán interrumpidas por el segundo feriado de mayo. La modificación no alcanzará a los grupos mayoritarios constituidos por los jubilados y pensionados que reciben los haberes mínimos. Los titulares afectados y que sufrirán un día de retraso en los depósitos serán quienes perciban jubilaciones y pensiones con haberes superiores al mínimo y quienes reciban la Prestación por Desempleo (Plan 1).

El feriado de la Revolución de Mayo coincidirá con un lunes. Todos los pagos de Anses se harán hasta el viernes 22. El sábado 23 y domingo 24 son días no hábiles para los bancos, pero el 25 se sumará a esta modalidad por ser feriado. Finalmente, el martes 26 se retomará el pago.

Pago de prestaciones de Anses interrumpido por el feriado de mayo

Jubilados y pensionados que cobren más que el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo
  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo
  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo
  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 4 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 5 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 6 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 7 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 8 de mayo
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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