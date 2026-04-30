Día del Trabajador: cómo funcionarán los servicios y comercios este fin de semana largo

El calendario nacional tiene marcado para este fin de semana uno de los feriados inamovibles del año. Este viernes, en el que se conmemora el Día del Trabajador, dará lugar al inicio del primer fin de semana largo de tres días de mayo. El segundo estará dado por la fusión del fin de semana del sábado 23, el domingo 24 y el feriado –también inamovible– del lunes 25, Día de la Revolución de Mayo.