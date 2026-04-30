Día del Trabajador: cómo funcionarán los servicios y comercios este fin de semana largo

Resumen para apurados
- San Miguel de Tucumán limitará servicios y comercios este viernes 1 de mayo por el Día del Trabajador, iniciando un fin de semana largo de tres días con operatividad reducida.
- Los comercios y supermercados cerrarán el viernes, mientras que los ómnibus circularán desde las 14 con frecuencia de domingo. No habrá recolección de residuos ni atención administrativa.
- La actividad se normalizará el sábado. Este feriado es el primero de dos fines de semana largos en mayo, impactando en la dinámica económica y el esquema de pagos salariales doble.
El calendario nacional tiene marcado para este fin de semana uno de los feriados inamovibles del año. Este viernes, en el que se conmemora el Día del Trabajador, dará lugar al inicio del primer fin de semana largo de tres días de mayo. El segundo estará dado por la fusión del fin de semana del sábado 23, el domingo 24 y el feriado –también inamovible– del lunes 25, Día de la Revolución de Mayo.
Por eso, la mayoría de los servicios tendrán un funcionamiento irregular este viernes. Gran parte de los trabajadores tendrá su correspondiente día de descanso, que los empleadores deberán pagar de todos modos, incluso cuando no se hubiere prestado servicio. En caso de trabajar, se abonará una jornada doble.
Atención del comercio el fin de semana largo
Hasta media mañana de este jueves, la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán no se había expresado respecto a la jornada del viernes. Pero, como la tradición lo dicta, se espera que los comercios se tomen el feriado del 1 de mayo y no presten servicio. El sábado, en cambio, habrá atención en los horarios habituales.
De momento, las principales cadenas de supermercados de Tucumán y las que tienen presencia nacional ya informaron en sus canales oficiales que ninguna de sus sucursales dará atención el Día del Trabajador. Algunos locales del sector gastronómico atenderán a partir de la tarde o por la noche.
- Recolección de Residuos: no habrá recolección de residuos durante la jornada del viernes.
- Ómnibus: el 1º de mayo circularán a partir de las 14, con la frecuencia de días domingo.
- Asistencia Pública (Chacabuco 239): no habrá atención en consultorios. Se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería y odontología, que funciona las 24 horas, todos los días. Se solicita concurrir con DNI y barbijo.
- Cementerios municipales: los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300), abrirán en su horario normal, de 8 a 12 y de 15 a 18.
- Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro): el viernes 1 de mayo estará cerrado. El sábado 2 de mayo la atención será de 9 a 15.30 y de 18 a 21.30 y el domingo 3 de mayo abrirá medio día, de 9 a 15.30.
- Oficina de la Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270): no habrá atención presencial, al igual que en otras oficinas administrativas de la comuna capitalina.
- Museos Municipales: el viernes 1º de mayo no abrirán al público. Sábado y domingo atenderán en su horario habitual, de 9 a 13 y de 15 a 19.
- Oficina de Información Turística (Congreso al 100): el 1 de mayo estará cerrada. El sábado y domingo abrirá de 9 a 20.
- Recepción de reclamos: se recuerda a los vecinos que a través de la aplicación Ciudad SMT pueden realizar pedidos y reclamos sobre diversos temas, como estado de calles, alumbrado público, basurales, tránsito, arbolado, semáforos y transporte, entre otros.