Gonzalo Heredia y Brenda Gandini rompieron el silencio sobre su separación: "Agota un poco"

Lejos de dar el tema por terminado se mostró molesto por la severidad con la que contaron la noticia: “A mí lo que me llama mucho la atención en esta era de posverdad que vivimos, la verdad quedó atrás, estamos viviendo como otra era, cómo aseveran todo con la contundencia que dan una noticia de que es así y que te ponen en palabras cosas que vos no dijiste. Que ni siquiera viviste. A mí me llama mucho la atención eso. Hoy me río, en otro momento uno se enoja y sale como a decir”.