Gonzalo Heredia y Brenda Gandini rompieron el silencio sobre su separación: "Agota un poco"

Resumen para apurados
- Heredia y Gandini desmintieron su separación este miércoles en Argentina, tras rumores de crisis difundidos en LAM, para aclarar su situación y proteger la intimidad familiar.
- El programa LAM aseguró que el vínculo estaba desgastado tras diez años de relación. Los actores criticaron la falsedad de la noticia y el modo contundente en que se comunicó.
- El descargo subraya la preocupación por el impacto de las noticias falsas en sus hijos y critica la falta de rigor periodístico en la era de la posverdad en el espectáculo local.
En las últimas horas, Gonzalo Heredia y Brenda Gandini quedaron envueltos en fuertes rumores de separación luego de que trascendiera una versión que aseguraba que la pareja atravesaba una crisis irreversible. La información fue dada a conocer en el programa LAM, donde el panelista Pepe Ochoa sostuvo que el vínculo estaría desgastado desde hace tiempo.
Según explicó al aire, no habría existido un hecho puntual que desencadenara la ruptura ni terceros involucrados. “Se acabó el amor”, afirmó el panelista al referirse a la situación de la pareja, que lleva más de una década junta y tiene dos hijos.
De acuerdo con la versión difundida en el ciclo televisivo, las señales de crisis comenzaron a llamar la atención en distintos eventos públicos, donde ambos actores empezaron a mostrarse por separado, algo poco habitual en ellos.
“Él empezó a estar solo en varios lugares. Se los veía solos en eventos, algo raro porque siempre estaban juntos”, comentó Ochoa durante la emisión del programa.
Tras la repercusión que generó la noticia en redes sociales y medios de espectáculos, los protagonistas decidieron hablar públicamente para responder a las especulaciones. Tanto Heredia como Gandini desmintieron la separación y reconocieron el desgaste que provocan este tipo de versiones.
La pareja, una de las más consolidadas del ambiente artístico argentino, suele mantener un perfil bajo respecto de su vida privada, aunque en esta ocasión optaron por salir a aclarar la situación ante la magnitud que tomaron los rumores.
Gonzalo Heredia y Brenda Gandini rompieron el silencio tras los rumores de separación: qué dijeron
Consultada por Teleshow, Brenda Gandini comenzó diciendo: “No, no es verdad. Ya nos separaron tantas veces que no queda otra que tomársela con humor”. Más allá de tomarse la situación con tranquilidad, Brenda no ocultó su frustración y enojo y lanzó: “Pero ya agota un poco el tema, sobre todo porque tenemos hijos a los cuales les llega todo, familia que se preocupa y no está bueno: te mando un abrazo”.
Horas antes, Heredia hizo lo propio. Ante el escándalo que representaba la noticia, el actor habló de la versión que contó Pepe Ochoa al aire de LAM (América). “No, no, no estamos separados, nada más alejado de la verdad. Me escribió mi papá hoy a la mañana. Hoy a la mañana me escribió mi viejo preguntándome si era cierto o no”, comentó el artista respecto a cómo lo viven en su entorno.
Lejos de dar el tema por terminado se mostró molesto por la severidad con la que contaron la noticia: “A mí lo que me llama mucho la atención en esta era de posverdad que vivimos, la verdad quedó atrás, estamos viviendo como otra era, cómo aseveran todo con la contundencia que dan una noticia de que es así y que te ponen en palabras cosas que vos no dijiste. Que ni siquiera viviste. A mí me llama mucho la atención eso. Hoy me río, en otro momento uno se enoja y sale como a decir”.
El actor también expresó su preocupación por el impacto de estos rumores en sus hijos: “Lo que más miedo me da, a ver no es miedo, pero sí ya empiezan a jugar como otros factores, como los hijos. Eloy tiene catorce. Que venga alguien a preguntarle y que le digan ‘Che, ¿tus viejos se separaron?’ Eso es lo que más me moviliza, ¿viste? Que alguien le diga algo en el colegio“.