Se separan Gonzalo Heredia y Brenda Gandini: cómo es la casa estilo hippie chic, bohemio y lujoso que construyeron juntos

Resumen para apurados
- Los actores Gonzalo Heredia y Brenda Gandini se separan, dejando atrás una emblemática casa de estilo hippie chic y bohemio que construyeron juntos como refugio familiar.
- La vivienda destaca por combinar materiales nobles, una biblioteca protagónica y espacios que integran el diseño moderno con un amplio jardín con pileta, galería y parrilla.
- La ruptura de una de las parejas más estables del espectáculo argentino genera interés sobre el destino de su patrimonio arquitectónico y el impacto en su entorno artístico.
Gonzalo Heredia y Brenda Gandini lograron transformar su casa en un espacio que refleja su identidad: una mezcla de estilo hippie chic, impronta bohemia y detalles de lujo. El hogar, que ambos fueron construyendo con el tiempo, combina lo artístico con lo urbano en una propuesta moderna y funcional que funciona como refugio familiar.
Un proyecto en común con identidad propia
La vivienda de los actores no responde a un diseño convencional. Por el contrario, cada ambiente fue pensado como parte de un proyecto compartido, donde predominan los espacios relajados, materiales nobles y una fuerte presencia de elementos decorativos con historia.
A través de sus redes sociales, la pareja dejó ver distintos rincones de la casa, donde se destaca una estética equilibrada entre lo sofisticado y lo cálido. El resultado: un hogar que transmite armonía y personalidad.
Un living bohemio con sello personal
Uno de los espacios más representativos es el living. Allí, una gran biblioteca de madera ocupa una pared completa y se convierte en protagonista. Repleta de libros y fotos familiares, aporta calidez y una fuerte impronta personal.
Los tonos neutros dominan el ambiente, generando una atmósfera serena. Los sillones amplios invitan al descanso, mientras que los puff de cuero suman un toque rústico que dialoga con lo moderno.
La iluminación también juega un rol clave: grandes ventanales permiten el ingreso constante de luz natural, que se complementa con lámparas de diseño, logrando un equilibrio entre lo artesanal y lo contemporáneo.
Un exterior pensado para disfrutar
El jardín es otro de los grandes protagonistas de la casa. Rodeado de plantas, enredaderas y distintos sectores verdes, ofrece un entorno natural que potencia la sensación de calma.
En ese espacio se destaca una pileta de líneas modernas y una galería abierta con parrilla y mobiliario de exterior, ideal para reuniones y momentos en familia. La conexión entre interior y exterior es fluida, uno de los sellos del diseño general de la propiedad.
Dormitorios con impronta relajada
En el dormitorio principal se mantiene la misma línea estética. Predominan los colores neutros, los textiles suaves y los materiales naturales. El respaldo de la cama, tapizado en pana tono nude, se combina con obras de arte de estilo libre que refuerzan el aire bohemio.
Además, uno de los ambientes fue destinado a la lectura, con posters vinculados a la carrera de Heredia, sumando identidad y valor emocional al espacio.
Estilo hippie chic: la clave del diseño
El estilo hippie chic atraviesa toda la casa. Muebles vintage, objetos de colección y piezas contemporáneas conviven en equilibrio, logrando una estética que no resulta recargada, sino coherente y funcional.
La casa de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini sintetiza una forma de vivir: espacios amplios, luminosos y pensados para el disfrute cotidiano. Un hogar donde lo natural, lo artístico y lo moderno se integran en perfecta armonía.