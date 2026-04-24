Las cinco cosas que hay que hacer durante el día para dormir mejor de noche, según los expertos

Cuando se habla de descanso, la mayoría de las recomendaciones suelen centrarse en lo que ocurre antes de acostarse. Sin embargo, cada vez más especialistas advierten que el sueño no empieza a la noche, sino desde que comienza el día. La forma en que organizamos nuestras rutinas diarias —desde la exposición a la luz hasta la alimentación— puede influir directamente en la calidad del descanso nocturno .