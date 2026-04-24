Secciones
SociedadActualidad

Las cinco cosas que hay que hacer durante el día para dormir mejor de noche, según los expertos

Lo que hacés durante el día puede impactar mucho más de lo que creés en tu descanso nocturno: especialistas en sueño advierten que hay factores clave que muchas personas pasan por alto.

Las cinco cosas que hay que hacer durante el día para dormir mejor de noche Las cinco cosas que hay que hacer durante el día para dormir mejor de noche DiarioAR
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Expertos en medicina del sueño informan hoy sobre cinco hábitos diarios clave para garantizar un buen descanso nocturno y regular el reloj biológico en la vida cotidiana.
  • El descanso no inicia al acostarse; se construye con luz solar matutina, ejercicio temprano, control del estrés, vínculos sociales y una alimentación balanceada sin estimulantes.
  • Organizar rutinas estables bajo estas premisas científicas previene trastornos del sueño, optimiza el rendimiento diario y mejora la salud integral a largo plazo en la sociedad.
Resumen generado con IA

Cuando se habla de descanso, la mayoría de las recomendaciones suelen centrarse en lo que ocurre antes de acostarse. Sin embargo, cada vez más especialistas advierten que el sueño no empieza a la noche, sino desde que comienza el día. La forma en que organizamos nuestras rutinas diarias —desde la exposición a la luz hasta la alimentación— puede influir directamente en la calidad del descanso nocturno .

Cómo dormir mejor: qué recomienda el Feng Shui para lograr un descanso profundo

Cómo dormir mejor: qué recomienda el Feng Shui para lograr un descanso profundo

En este contexto, los expertos en medicina del sueño insisten en que no alcanza con tener una buena higiene nocturna: lo que hacemos durante el día construye, paso a paso, cómo vamos a dormir.

  • Uno de los factores más determinantes es la exposición a la luz natural por la mañana, clave para regular el reloj biológico. Este sistema interno, conocido como ritmo circadiano, se sincroniza principalmente con la luz y la oscuridad, y es el encargado de ordenar los ciclos de sueño y vigilia.
  • Otro punto fundamental es la actividad física. Mantenerse en movimiento, especialmente en las primeras horas del día, contribuye a mejorar la calidad del sueño y a reducir el tiempo necesario para conciliarlo. En cambio, realizar ejercicio intenso por la noche puede generar el efecto contrario.
  • El estrés cotidiano también juega un rol central. Las tensiones acumuladas a lo largo del día pueden mantener al organismo en estado de alerta incluso cuando llega la noche, dificultando el descanso. Por eso, las estrategias de relajación y la organización de rutinas resultan clave para favorecer la desconexión.
  • Además, el contacto social y las rutinas compartidas funcionan como señales que ayudan a ordenar el reloj interno. Horarios estables, interacciones tempranas y actividades repetidas contribuyen a generar un contraste claro entre el día y la noche.
  • Por último, la alimentación es otro factor determinante. Dietas equilibradas, con presencia de alimentos naturales y nutrientes como el triptófano, se asocian con un mejor descanso. En cambio, el consumo excesivo de azúcares, comidas pesadas o estimulantes como la cafeína y el alcohol puede alterar el sueño, incluso horas después de haberlos ingerido.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Paro bancario de abril: cuándo será y qué servicios se verán afectados
1

Paro bancario de abril: cuándo será y qué servicios se verán afectados

Quedó habilitado el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán
2

Quedó habilitado el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán

¿Un castigo histórico? Estados Unidos analiza dejar de respaldar a Reino Unido en la disputa por Islas Malvinas
3

¿Un castigo histórico? Estados Unidos analiza dejar de respaldar a Reino Unido en la disputa por Islas Malvinas

Imputaron a un alumno por presuntas amenazas: qué se dice en los pasillos de la Facultad de Psicología
4

Imputaron a un alumno por presuntas amenazas: qué se dice en los pasillos de la Facultad de Psicología

“Un pan de Dios”: aseguran que el estudiante de Psicología imputado por amenazas “solo hizo una broma”
5

“Un pan de Dios”: aseguran que el estudiante de Psicología imputado por amenazas “solo hizo una broma”

Ranking notas premium
Pelli rechaza el juicio abreviado para Pichón Segura y pide una pena de prisión efectiva
1

Pelli rechaza el juicio abreviado para "Pichón" Segura y pide una pena de prisión efectiva

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?
2

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?

Legislatura: buscan quitar la “excesiva onerosidad” en operaciones inmobiliarias
3

Legislatura: buscan quitar la “excesiva onerosidad” en operaciones inmobiliarias

Molinuevo pintado de violeta, Pergolini sobre Roque Álvarez y la charla del Mellizo
4

Molinuevo "pintado" de violeta, Pergolini sobre Roque Álvarez y la charla del "Mellizo"

Estafas millonarias y un misterio: investigan si enterraron dinero en un country de Yerba Buena
5

Estafas millonarias y un misterio: investigan si enterraron dinero en un country de Yerba Buena

Más Noticias
“Un pan de Dios”: aseguran que el estudiante de Psicología imputado por amenazas “solo hizo una broma”

“Un pan de Dios”: aseguran que el estudiante de Psicología imputado por amenazas “solo hizo una broma”

Conocé el rincón de Colalao del Valle que da nombre a una bodega que nació con una historia de amor

Conocé el rincón de Colalao del Valle que da nombre a una bodega que nació con una historia de amor

Imputaron a un alumno por presuntas amenazas: qué se dice en los pasillos de la Facultad de Psicología

Imputaron a un alumno por presuntas amenazas: qué se dice en los pasillos de la Facultad de Psicología

Paro bancario de abril: cuándo será y qué servicios se verán afectados

Paro bancario de abril: cuándo será y qué servicios se verán afectados

Miniso llegó a la Argentina: por qué la marca es furor y cómo fue la apertura de su primera tienda en Buenos Aires

Miniso llegó a la Argentina: por qué la marca es furor y cómo fue la apertura de su primera tienda en Buenos Aires

Horóscopo de hoy, viernes 24 de abril: ¿qué cambia con la Luna en Leo y por qué influye en todos los signos?

Horóscopo de hoy, viernes 24 de abril: ¿qué cambia con la Luna en Leo y por qué influye en todos los signos?

Alerta amarilla por vientos de hasta 110 km/h: qué provincias están afectadas este 24 de abril

Alerta amarilla por vientos de hasta 110 km/h: qué provincias están afectadas este 24 de abril

Anses: calendario oficial de todos los pagos de este viernes 24 de abril de 2026

Anses: calendario oficial de todos los pagos de este viernes 24 de abril de 2026

Comentarios