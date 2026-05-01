Cómo es el nuevo color que solo cinco personas pueden ver y por qué nadie más puede percibirlo

Resumen para apurados
- Investigadores de EE.UU. lograron que cinco personas vieran 'olo', un nuevo color, mediante estimulación láser de la retina para estudiar la percepción visual humana.
- El hallazgo, en Science Advances, usó la técnica 'Oz' para activar conos M oculares. 'Olo' es un tono verde azulado saturado imposible de ver en pantallas o en la naturaleza.
- El estudio redefine los límites de la visión y cómo el cerebro construye la realidad. Este avance científico abre puertas a futuras investigaciones sobre la sensibilidad visual.
Un grupo de investigadores de Estados Unidos sorprendió al mundo científico tras anunciar el hallazgo de un nuevo color que, hasta ahora, solo pudo ser visto por cinco personas. La tonalidad fue bautizada como “olo” y, según quienes participaron del experimento, tiene una intensidad imposible de comparar con los colores conocidos.
El descubrimiento fue realizado por especialistas de las universidades de University of California, Berkeley y University of Washington, y los resultados fueron publicados en la revista científica Science Advances.
De acuerdo con los investigadores, este avance representa un paso clave para comprender cómo funciona la percepción visual humana y de qué manera el cerebro interpreta los colores.
Cómo es “olo”, el nuevo color que nadie puede ver a simple vista
El nuevo color fue descrito como una tonalidad extremadamente saturada, cercana a un verde azulado o verde pavo real, aunque los científicos aclararon que no existe una referencia exacta dentro de la gama cromática tradicional.
La percepción de “olo” fue posible gracias a una técnica experimental llamada “Oz”, en referencia a “El Mago de Oz”. El procedimiento consiste en estimular de manera precisa determinadas células de la retina mediante impulsos láser.
En este caso, los investigadores activaron específicamente los conos M, que son las células responsables de captar las longitudes de onda asociadas al color verde.
Austin Roorda, uno de los responsables del estudio e investigador de la University of California, Berkeley, aseguró que el color percibido era “como un verde azulado profundamente saturado”, y explicó que incluso los colores más intensos conocidos parecían “pálidos” en comparación.
Por qué solo cinco personas pudieron ver este misterioso color
Los científicos explicaron que “olo” no puede observarse en condiciones normales porque no existe de manera natural en el entorno cotidiano. Tampoco puede reproducirse en pantallas, fotografías ni dispositivos digitales.
Para percibirlo es necesario contar con el sofisticado equipamiento desarrollado especialmente para el experimento, capaz de estimular zonas muy específicas de la retina humana.
Además, los especialistas señalaron que la capacidad de ver este color podría variar entre las personas, ya que depende de la sensibilidad individual de los conos visuales.
Hasta el momento, únicamente cinco voluntarios lograron experimentar la percepción de “olo”, un fenómeno que abre nuevas preguntas sobre los límites de la visión humana y la forma en que el cerebro construye la realidad visual.