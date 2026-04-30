Virginia Scaro, ganadora del Bafici: “Tucumán es polémico y las películas que salen son fuertes”

- En cine te dicen no trabajes con niños, ni animales, es de lo más difícil... No sería lo que me pasó. Me llevé de lo más bien. Estaba preparada para el fracaso total, pero pude hacer muchas más cosas de las que me imaginaba. Me llevo muy bien con los caballos, los gatos y las cabras. De chica había un caballo de los más malos, “el tuerto” que me tocaba andarlo a mi, y yo tenía una muy buena relación con él. Creo que hasta formó parte de mi carácter (ríe). En fin, cuando el caballo se deja grabar, te da una alegría porque es de una belleza inigualable,. Cuando un niño clava la mirada a cámara te vuelve loca, te llena de emoción. Yo te diría que hay un grado de “pureza”.