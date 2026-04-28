Alarma laboral: el cuentapropismo volvió a niveles de pandemia y desplazó al empleo de calidad

Resumen para apurados
- En 2025, el cuentapropismo en Argentina alcanzó niveles de pandemia, desplazando al empleo formal tras la pérdida de 174.719 puestos asalariados debido a la crisis del sector privado.
- El mercado canjea empleos registrados por tareas de baja productividad. Mientras Formosa lidera la precarización, el impacto de Vaca Muerta compensa las caídas en zonas petroleras.
- Esta regresión laboral profundiza la pérdida de derechos. El cuentapropismo como refugio de supervivencia plantea un escenario crítico para la estabilidad de la seguridad social.
El mercado de trabajo argentino atraviesa una transformación regresiva. Según los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares correspondientes al cierre de 2025, el cuentapropismo creció hasta alcanzar niveles similares a los de la crisis sanitaria, consolidándose no como una elección, sino como una estrategia de supervivencia ante la caída del empleo privado formal.
El diagnóstico del deterioro
El balance del último año arroja una pérdida neta de 93.101 puestos de trabajo. Sin embargo, el dato más alarmante es la composición de esa caída: mientras el sector asalariado perdió 174.719 empleos estables (una baja del 1,8%), el cuentapropismo creció en 105.016 personas (+3,2%).
En términos prácticos, el mercado está canjeando empleos con aguinaldo, vacaciones y aportes por ocupaciones de baja productividad y sin derechos sociales.
Heterogeneidad regional y el factor Vaca Muerta
La precarización se ensaña con las provincias donde el mercado es más débil. Formosa encabeza el ranking de cuentapropismo (34%), seguida por San Nicolás y Mar del Plata. En la vereda opuesta, el polo industrial de Tierra del Fuego mantiene los niveles más altos de asalarización (83%).
Un punto de confusión surge al comparar la EPH con los datos del SIPA (empleo registrado provincial). Por ejemplo, en Neuquén la EPH muestra una caída del empleo urbano, mientras que el SIPA indica crecimiento.
Esta contradicción se explica por el impacto de Vaca Muerta. El auge petrolero ocurre fuera de los aglomerados urbanos medidos por Indec, compensando en el total provincial la caída detectada en la capital neuquina.