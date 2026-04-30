Beatriz Ávila asume en Infraestructura y pone el foco en gestiones clave para Tucumán

Resumen para apurados
- Beatriz Ávila asumió la presidencia de la Comisión de Infraestructura en el Senado de la Nación para impulsar obras viales y habitacionales clave en la provincia de Tucumán.
- La designación busca revertir años de postergación en infraestructura regional mediante la articulación con el Gobierno nacional para mejorar rutas nacionales y el transporte.
- Se espera que esta gestión facilite una planificación federal que priorice el desarrollo del norte argentino y garantice soluciones habitacionales para sectores vulnerables.
La senadora Beatriz Ávila fue designada presidenta de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado de la Nación, desde donde impulsará una agenda de trabajo con eje en obras, conectividad y soluciones habitacionales que impacten directamente en su provincia.
Tras asumir el cargo, Ávila adelantó que uno de sus principales objetivos será gestionar obras estratégicas para Tucumán, con especial atención en el estado de las rutas nacionales, la mejora del transporte y el acceso a la vivienda. “Vamos a trabajar con responsabilidad para que Tucumán tenga las obras que necesita y que durante años fueron postergadas”, expresó.
En ese sentido, la legisladora remarcó que la provincia enfrenta desafíos estructurales que requieren una articulación directa con el Gobierno nacional, y aseguró que utilizará su posición institucional para canalizar reclamos y proyectos concretos.
Entre los ejes prioritarios que llevará adelante, se destacan:
- Recuperación y mantenimiento de rutas nacionales que atraviesan Tucumán.
- Gestiones para mejorar el sistema de transporte, tanto urbano como interurbano.
- Impulso a programas de vivienda, con foco en sectores medios y vulnerables.
Ávila también subrayó la necesidad de avanzar en una planificación federal de la infraestructura, que contemple las realidades del interior del país. “El norte argentino necesita ser parte de una agenda de desarrollo real, con inversión y planificación a largo plazo”, sostuvo.
Finalmente, reafirmó su compromiso con los tucumanos: “Cada gestión que encaremos desde esta comisión va a tener como prioridad mejorar la calidad de vida de los vecinos de nuestra provincia”.