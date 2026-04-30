Beatriz Ávila asume en Infraestructura y pone el foco en gestiones clave para Tucumán

Tras asumir el cargo, Ávila adelantó que uno de sus principales objetivos será gestionar obras estratégicas para Tucumán, con especial atención en el estado de las rutas nacionales, la mejora del transporte y el acceso a la vivienda. “Vamos a trabajar con responsabilidad para que Tucumán tenga las obras que necesita y que durante años fueron postergadas”, expresó.