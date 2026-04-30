Estados Unidos sacó a la Argentina de la "lista negra" por propiedad intelectual tras más de una década

La decisión se conoció tras la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) en febrero de 2026. A través de ese entendimiento, el gobierno argentino asumió compromisos para elevar los estándares de protección y aplicación de la propiedad intelectual. El documento oficial de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. señala que el acuerdo “beneficiará a los innovadores y creadores estadounidenses al mejorar la protección de la propiedad intelectual y priorizar la aplicación contra el robo de PI”, además de avanzar en tratados internacionales clave.