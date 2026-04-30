Se abrió de Felfort y ahora compite: un sobrino de Ricardo Fort lanza su propia marca de chocolates premium

Durante años, Thomas Fort trabajó dentro de Felfort, la fábrica que fundó su familia hace casi un siglo y que convirtió al apellido en uno de los más reconocidos de la industria del chocolate argentino. Ingresó cuando aún cursaba el secundario, se formó en desarrollo de productos y participó en lanzamientos que llegaron a los kioscos. Ahora, ya fuera de la empresa que quedó en manos de otros herederos, prepara su regreso al mercado con una marca propia de bombones, con la intención de disputar ventas a la histórica compañía.