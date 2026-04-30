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Se abrió de Felfort y ahora compite: un sobrino de Ricardo Fort lanza su propia marca de chocolates premium

Thomas Fort, con experiencia en la histórica fábrica familiar, prepara el desembarco de Habibi, un bombón de alta gama que buscará posicionarse frente a marcas internacionales.

SOBRINO DE RICARDO FORT. Thomas Fort trabajó dentro de Felfort, la fábrica que fundó su familia hace casi un siglo. SOBRINO DE RICARDO FORT. Thomas Fort trabajó dentro de Felfort, la fábrica que fundó su familia hace casi un siglo.
Hace 39 Min

Resumen para apurados

  • Thomas Fort lanza Habibi, su marca de bombones premium, para competir en el mercado de alta gama tras desvincularse de la histórica fábrica familiar Felfort en las próximas semanas.
  • Con experiencia técnica en Alemania y años en la firma familiar, Fort apuesta a un bombón estilo Dubai. El producto se venderá a $2.500 en la red de locales de la cadena Open 25.
  • La iniciativa busca desafiar a marcas importadas como Lindt en el país. El plan de expansión incluye llegar a farmacias y lanzar Toro Gaucho, una línea de snacks de proteína cárnica.
Resumen generado con IA

Durante años, Thomas Fort trabajó dentro de Felfort, la fábrica que fundó su familia hace casi un siglo y que convirtió al apellido en uno de los más reconocidos de la industria del chocolate argentino. Ingresó cuando aún cursaba el secundario, se formó en desarrollo de productos y participó en lanzamientos que llegaron a los kioscos. Ahora, ya fuera de la empresa que quedó en manos de otros herederos, prepara su regreso al mercado con una marca propia de bombones, con la intención de disputar ventas a la histórica compañía.

El primer producto será Habibi, un bombón premium con relleno estilo Dubai que saldrá a la venta en las próximas semanas. El lanzamiento comenzará en la cadena Open 25, que cuenta con entre 250 y 300 locales, y tendrá un precio estimado de $2.500. La producción se realizará a través de fabricantes asociados, un esquema que le permite iniciar con una estructura reducida y evaluar la rotación del producto en góndola. Más adelante, prevé sumar Toro Gaucho, un snack cárnico.

“Después de tantos años de trabajar en la empresa familiar, empecé mi camino de forma autónoma. Siempre mi fuerte fue el desarrollo de producto”, contó Fort en diálogo con iProfesional.

La historia de Felfort se remonta a 1926, cuando Felipe Fort García puso en marcha la compañía que con el tiempo se consolidó como una de las fabricantes de golosinas más emblemáticas del país. Desde su planta de la calle Gascón, en Almagro, surgieron marcas que atravesaron generaciones como Marroc, Jack, Jackelin, Dos Corazones, Paragüitas y Monedas de chocolate.

Thomas creció en ese entorno. Según relató, su vínculo con la empresa comenzó desde chico, aunque su ingreso formal se dio en el último año del secundario. Para entonces ya había viajado con su abuelo, Carlos Fort, a Interpack, la feria de maquinaria para la industria alimenticia que se realiza en Düsseldorf.

Se abrió de Felfort y ahora compite: un sobrino de Ricardo Fort lanza su propia marca de chocolates premium

Más adelante cursó estudios en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y completó su formación con cursos en Alemania vinculados a chocolate, caramelos, gomitas y panificados. Con esa base, se enfocó en tareas de desarrollo e implementación industrial. “Ese era mi rol más visible dentro de la fábrica”, resumió.

En esa etapa participó del lanzamiento de productos que luego llegaron al mercado. Sin embargo, dentro de una estructura más grande, le resultaba difícil avanzar con la velocidad que buscaba en el desarrollo de una marca propia.

La primera marca que pondrá en la calle será Habibi. El producto surgió tras varias pruebas y reformulaciones. En un inicio pensó en un bombón con dulce de leche y maní, con forma de corazón y una estética distinta a la del mercado. Luego, con el auge del pistacho y de los chocolates Dubai, decidió reorientar la propuesta hacia un segmento de mayor valor.

La palabra Habibi significa “mi amor” y, según explicó, terminó de encajar con la idea del corazón rojo, el relleno y el concepto general del producto. La intención es competir en una franja donde hoy predominan chocolates importados y marcas boutique.

“Está pensado para competir de forma directa con Lindt”, afirmó, al estimar un valor cercano a los $2.500. En ese sentido, sostuvo que el producto se ubica por encima de la oferta tradicional de kiosco y apunta a un público más selectivo.

La primera salida comercial será con Open 25. La estrategia es comenzar por los locales más representativos, medir la rotación y, en función de la respuesta, avanzar con la expansión. En una segunda etapa, los productos podrían desembarcar en Farmacity, 365 y otras cadenas.

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