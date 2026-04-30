Electrodomésticos en crisis: menos ventas, más cierres y un modelo en jaque

Cierre de sucursales: el caso Pardo

En los últimos días, Pardo concretó el cierre de su sucursal en Rafaela, Santa Fe, sumando un nuevo punto a una serie de bajas recientes. La decisión se conoció a partir de un cartel colocado en el local, donde se informaba el “cierre total” y se detallaban los mecanismos para que los clientes continúen abonando sus cuotas mediante transferencia bancaria.