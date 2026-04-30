El mito del vinagre y el bicarbonato: ¿por qué no sirven para limpiar el lavarropas?

Por qué el bicarbonato y el vinagre no sirven para limpiar el lavarropas

El consejo de mezclar bicarbonato de sodio y vinagre para limpiar el lavarropas se ha popularizado en redes sociales, pero según el ingeniero químico Diego Fernández, esta combinación no resulta eficaz y puede ser un mito perjudicial. En un video publicado en la cuenta de Instagram @renovandoconideas, el experto fue tajante: “¿El bicarbonato de sodio y el vinagre sirven para limpiar el lavarropas? No. Esto no sirve porque el bicarbonato y el vinagre se neutralizan el uno con el otro”.