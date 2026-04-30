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Condenaron a prisión perpetua a José Figueroa por el femicidio de su esposa Mercedes Kvedaras

Seguirá alojado en el penal de Villa Las Rosas, en Salta Capital. Al momento de la sentencia se escucharon aplausos afuera de la sala.

Condenaron a prisión perpetua a Jota Figueroa por el femicidio de Mercedes Kvedaras Condenaron a prisión perpetua a "Jota" Figueroa por el femicidio de Mercedes Kvedaras
Por LA GACETA Hace 1 Hs

La Justicia salteña condenó a prisión perpetua a José Eduardo “Jota” Figueroa por el femicidio de su esposa, Mercedes Kvedaras, en un caso que conmocionó a Salta y que tuvo una enorme repercusión pública por la violencia de los hechos y el contexto en el que ocurrió el crimen.

El juicio oral se desarrolló en la Sala de Grandes Juicios y puso bajo análisis lo ocurrido el 4 de agosto de 2023 en el country El Tipal. La fiscalía sostuvo desde el inicio que se trató de un femicidio atravesado por una relación marcada por el control, la violencia psicológica y el sometimiento.

Antes de la sentencia por el crimen en country, José Figueroa pidió perdón a la familia Kvedaras

Antes de la sentencia por el crimen en country, José Figueroa pidió perdón a la familia Kvedaras

Durante los alegatos, la fiscal María Luján Sodero Calvet afirmó que Figueroa “sabía lo que hacía” y consideró acreditado que el acusado asesinó a su esposa de manera intencional. Además, remarcó que la única pena posible para el delito de homicidio doblemente agravado era la prisión perpetua.

Qué reveló la investigación sobre el crimen de Mercedes Kvedaras

La causa tuvo un fuerte respaldo pericial y científico. La autopsia determinó que Mercedes Kvedaras murió por asfixia mecánica producto de estrangulamiento y sofocación. Los especialistas indicaron además que la víctima presentaba más de 40 lesiones en distintas partes del cuerpo y signos de defensa.

La defensa intentó sostener la hipótesis de un accidente o un estado de emoción violenta, pero la fiscalía y la querella rechazaron esa versión apoyándose en las pruebas forenses, los testimonios y los antecedentes de violencia dentro de la pareja.

Uno de los puntos más impactantes del juicio fue la reconstrucción de la mañana del crimen. De acuerdo con la acusación, Figueroa habría actuado antes de que el menor de sus hijos abandonara la vivienda. También se expusieron mensajes y audios enviados por el acusado tras el hecho, además de intentos por instalar la idea de una muerte accidental.

Temas Ministerio PúblicoCrimen en el country de Salta
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