Antes de la sentencia por el crimen en country, José Figueroa pidió perdón a la familia Kvedaras

El aire en la Ciudad Judicial de Salta se sentía denso, cargado de una pesadumbre eléctrica que parecía inmovilizar a los presentes mientras el reloj marcaba la cuenta regresiva hacia lo inevitable. No era una mañana cualquiera; era el epílogo de un caso que mantuvo a Salta en vilo y que hoy, pasadas las ocho de la mañana, concentraba una mezcla espesa de indignación, dolor y una expectativa eléctrica. En la puerta de la sala, el murmullo de los allegados se mezclaba con el tintineo de los equipos de prensa, mientras miles de personas se agolpaban en una vigilia digital, conectados desde cada rincón de la provincia para ser testigos del desenlace.