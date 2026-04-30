Un feriado para reflexionar sobre la relación laboral

El 1 de Mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador. La fecha fue instituida a partir de la lucha que un grupo de obreros, hacia fines del siglo XIX, motorizó en la ciudad estadounidense de Chicago, con el fin de luchar por así como en otras partes del mundo, el final del siglo XIX se vio marcado por reivindicaciones laborales y sociales. En aquel momento, el principal motivo del movimiento de la clase obrera era la disminución de las horas de trabajo, para quedar en un esquema de ocho horas para la ocupación, ocho para el descanso y otras ocho para el ocio. El 28 de abril de 1930, la Argentina se sumó a esa conmemoración al oficializarse institucionalmente la fecha por parte del entonces presidente Hipólito Yrigoyen. Desde entonces es un feriado inamovible.